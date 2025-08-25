Mondiaux de badminton: débuts convaincants pour Alex Lanier et Christo Popov

Vue générale de l'Arena la Chapelle, site des Mondiaux de badminton, le 25 août 2025 à Paris

Le champion d'Europe, Alex Lanier, s'est qualifié pour le deuxième tour des Mondiaux de badminton à l'Arena la Chapelle de Paris lundi, en battant Kantaphon Wangcharoen (46e), tout comme son compatriote Christo Popov, tombeur de Pui Pang Fong (126e).

En démonstration, Lanier s'est imposé en deux sets (21-12, 22-20) en 47 minutes face au Thaïlandais, et a parfaitement lancé sa quête d'une médaille, qui serait la première pour un Tricolore aux Mondiaux.

Le Normand de 20 ans, qui s'était imposé à l'Open du Japon l'été dernier, devenant le premier Français à remporter un tournoi Super 750 (deuxième niveau international), sera opposé au prochain tour au médaillé de bronze du dernier championnat d'Europe, le Croate Aria Dinata (85e).

Plus tôt dans la journée Christo Popov (10e) a, lui aussi, parfaitement réussi son entrée en matière. Il s'est imposé en deux sets (21-15, 21-16) en 44 minutes face au Macanais Pui Pang Fong (126e).

Malgré un deuxième set un peu moins maîtrisé durant lequel il était mené 12-16, Popov a su relever son niveau de jeu et inscrire neuf points consécutifs pour valider sa qualification.

Au deuxième tour, le Français affrontera le Hongkongais Angus Ka Long (22e) tombeur de l'Autrichien Collins Valentine Filimon (138e).

Le Français Alex Lanier au 1er tour des Mondiaux de basinton le 25 août 2025 à l'Adidas Arena à Paris AFP

Les frères Christo et Toma Junior Popov, 19e mondiaux et champions d'Europe en double cette année, ont également expédié leur premier tour en s'imposant en deux sets (21-12, 21-17) face aux Australiens Keith Mark Edison et Jack Yu, 132e paire mondiale.

Ils rejoignent au tour suivant leurs compatriotes Éloi Adam et Léo Rossi, vice-champions d'Europe, qui se sont imposés en deux sets (21-17, 21-14) face à la paire anglaise Easton/Green (53e).

Toma Junior Popov (15e) fera son entrée en simple dans la compétition mardi, contre l'Indonésien Anthony Sinisuka Ginting (11e).