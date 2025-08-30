Mondiaux de badminton: la paire Gicquel/Delrue échoue aux portes de la finale

Le double mixte français, avec Delphine Delrue et Thom Gicquel, en demi-finale du Mondial de badminton le 30 août 2025 à La Chapelle Arena à Paris

Thom Gicquel et Delphine Delrue (8e paire mondiale) se sont inclinés face à la paire malaisienne Chen-Toh (4e), en deux sets (21-18, 21-16) en demi-finales des Mondiaux de badminton, samedi à l'Arena la Chapelle de Paris.

Sans petite finale, les Bleus obtiennent tout de même la médaille de bronze, dont ils étaient déjà assurés après leur qualification en demi-finale.

Portés par une salle complètement acquise à leur cause, les champions d'Europe ont concédé le premier set face à des Malaisiens plus puissants, commettant moins d'erreurs.

Les derniers rescapés français de ces Mondiaux, qui n'ont mené qu'une fois dans le match (1-0 dans le premier set) n'ont jamais réussi à inverser la tendance face à des Malaisiens qui les avaient battus en huitièmes de finale des derniers Mondiaux, en 2023.

Après la médaille de bronze de Pi Hongyan en simple dames lors des Mondiaux de 2009, l'équipe de France possède désormais une deuxième médaille à son palmarès, la première en double de son histoire.

Les sextuples champions de France avaient remporté leur première médaille internationale en 2022 aux championnats d'Europe, et accrochent désormais une nouvelle médaille prestigieuse à leur palmarès avec cette médaille de bronze.

La finale du double mixte opposera les Malaisiens à la paire chinoise Wei-Jiang (2e mondiale) dimanche.

