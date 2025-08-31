Mondiaux de badminton: Shi Yu Qi et Akane Yamaguchi sacrés à Paris

Le Chinois Shi Yu Qi, N.1 mondial, sacré aux Mondiaux de badminton à Paris, en battant en finale le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn (3e), le 31 août 2025

Le Chinois Shi Yu Qi, N.1 mondial, a été sacré aux Mondiaux de badminton en battant en finale le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn (3e) dimanche à Paris, la Japonaise Akane Yamaguchi (5e) s'imposant face à la Chinoise Yu Fei Chen (4e).

Au terme d'un match accroché, le Chinois de 29 ans, vice-champion du monde en 2018, a fait chuter le champion du monde en titre de 24 ans, en trois sets (19-21, 21-10, 21-18).

Le Thaïlandais, également vice-champion olympique à Paris, était pourtant bien parti: mené 18-11 dans le premier set, il est parvenu à renverser le score, profitant de nombreuses fautes directes du Chinois.

Shi, vainqueur du Series 1000 de Chine en juillet et tombeur du Français Christo Popov en huitièmes de finale, était supérieur à son adversaire sur l'ensemble du match, mais sa fébrilité dans les moments clés a failli lui refaire défaut dans le troisième set, rejoint à 19-18, alors qu'il menait 17-10.

En simple dames, Akane Yamaguchi s'est imposée en deux sets (21-9, 21-13).

Akane Yamaguchi devient la deuxième joueuse de badminton à obtenir trois titres mondiaux après sa victoire, le 31 août 2025 à Paris AFP

Déjà championne du monde en 2021 et en 2022, année où elle s'était d'ailleurs imposée face à son adversaire du jour en finale, Yamaguchi devient la deuxième joueuse de l'histoire à inscrire trois titres mondiaux à son palmarès, après l'Espagnole Carolina Marin.

Très mobile grâce à son petit gabarit et son mètre 56, la Japonaise de 28 ans n'a laissé aucune chance à la championne olympique (Tokyo en 2021), pourtant tombeuse de la N.1 mondiale Se Young An en demi-finales.

Dominatrice dans tous les secteurs du jeu, la numéro 5 mondiale a suscité l'admiration des supporters présents à l'Arena La Chapelle avec sa défense acharnée à chaque point, et après chacune de ses nombreuses amorties gagnantes.

En double mixte, la paire malaisienne Tang Jie Chen/Ee Toh (4e mondiale) s'est imposée sur les Chinois Zhen Bang Jiang/Ya Xin Wei (2e) 21-15, 21-14. Le titre du double féminin est revenu aux Chinoises Sheng Shu Liu/Ning Tan (N.1 mondiale) qui ont battu les Malaisiennes Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (2e) 21-14, 20-22, 21-17.

Pour le dernier match de ces Mondiaux, les Coréens Won Ho Kim et Seung Jae Seo (1e) ont battu les Chinois Yi Liu et Bo Yang Chen (11e) en deux sets 21-17, 21-12 pour le titre en double masculin.