Mondiaux de badminton: Toma Jr Popov rejoint Lanier et Christo Popov au 2e tour

Le Français Toma Junior Popov au 1er tour des Mondiaux de badminton contre l'Indonésien Anthony Sinisuka Ginting le 26 août 2025 à l'Adidas Arena à Paris
Le Français Toma Junior Popov (15e mondial) a battu mardi l'Indonésien Anthony Sinisuka Ginting (11e) 21-18, 19-21, 25-23 et rejoint au deuxième tour des Mondiaux de badminton son frère Christo et Alex Lanier, vainqueurs la veille à l'Arena la Chapelle de Paris.
Popov a conclu victorieusement une partie acharnée à son troisième volant de match, après en avoir sauvé deux, sur un coup de Ginting finissant sa course dans le filet.
Dans le premier set, le Français Junior a longtemps fait la course en tête avant d'être rejoint par Ginting à 17-17. Le Français a alors aligné trois points pour se procurer trois volants de set, puis remporter cette manche 21-18 sur le deuxième grâce à un smash de fond de court à l'issue d'un très long échange.
Dans le deuxième set, Ginting a pris les devants à partir de 4-4. Plus rapide et plus incisif, l'Indonésien a creusé un écart de quatre points (12-8, 14-10, 16-12, 17-13).
Au service, Popov a alors aligné cinq points pour passer en tête (18-17) mais Gitting, à l'attaque, a eu le dernier mot et remporté ce deuxième set 21-19.
La manche décisive, très indécise -- l'écart maximum a été de trois points une fois en faveur de chacun des joueurs --, est revenue au bout du suspense à Popov.