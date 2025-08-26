Mondiaux de badminton: Toma Jr Popov rejoint Lanier et Christo Popov au 2e tour

26 Aoû. 2025 à 11h47 (TU)
Le Français Toma Junior Popov au 1er tour des Mondiaux de badminton contre l'Indonésien Anthony Sinisuka Ginting le 26 août 2025 à l'Adidas Arena à Paris

Le Français Toma Junior Popov (15e mondial) a battu mardi l'Indonésien Anthony Sinisuka Ginting (11e) 21-18, 19-21, 25-23 et rejoint au deuxième tour des Mondiaux de badminton son frère Christo et Alex Lanier, vainqueurs la veille à l'Arena la Chapelle de Paris.

Popov a conclu victorieusement une partie acharnée à son troisième volant de match, après en avoir sauvé deux, sur un coup de Ginting finissant sa course dans le filet.

Dans le premier set, le Français Junior a longtemps fait la course en tête avant d'être rejoint par Ginting à 17-17. Le Français a alors aligné trois points pour se procurer trois volants de set, puis remporter cette manche 21-18 sur le deuxième grâce à un smash de fond de court à l'issue d'un très long échange.

Dans le deuxième set, Ginting a pris les devants à partir de 4-4. Plus rapide et plus incisif, l'Indonésien a creusé un écart de quatre points (12-8, 14-10, 16-12, 17-13).

Au service, Popov a alors aligné cinq points pour passer en tête (18-17) mais Gitting, à l'attaque, a eu le dernier mot et remporté ce deuxième set 21-19.

La manche décisive, très indécise -- l'écart maximum a été de trois points une fois en faveur de chacun des joueurs --, est revenue au bout du suspense à Popov.

