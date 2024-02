Mondiaux de biathlon: Justine Braisaz-Bouchet championne du monde de la mass start

La Française Justine Braisaz-Bouchet a remporté la mass start des Mondiaux de biathlon de Nove Mesto dimanche au terme d'une course maîtrisée de bout en bout dont Lou Jeanmonnot a pris la troisième place.

"JBB" a réalisé un sans-faute au tir pour s'imposer devant l'Italienne Lisa Vittozzi. Grâce à l'or de Braisaz-Bouchet et le bronze de Jeanmonnot, la France élève son total à 12 médailles et bat son record lors de Championnats du monde.

Grâce à son 20/20, la biathlète des Saisies confirme sa domination sur une discipline dont elle avait obtenu le titre olympique en 2022 à Pékin.

Plus forte sur les skis tout au long de ces Mondiaux tchèques, Braisaz-Bouchet avait laissé échapper la première place lors du sprint (deuxième), de la poursuite (troisième) et de l'individuel (7e) à cause d'un tir parfois défaillant.

Cette fois, elle a brillé carabine en main et s'est rapidement isolée seule en tête, alors que la championne du monde du sprint et de la poursuite Julia Simon s'est montrée moins en verve qu'au début de ces Mondiaux avec trois erreurs.

A 27 ans, Braisaz-Bouchet ajoute un troisième titre planétaire à son palmarès, le premier en individuel, après le relais féminin, survolé la veille par les Bleues, et le relais mixte à Nove Mesto.

L'Italienne Lisa Vittozzi, elle aussi autrice d'un 20/20, la seule à avoir réussi à priver les Françaises de l'or lors de ces Mondiaux (sur l'individuel), a pris l'argent, sa 11e médaille mondiale.

Jeanmonnot confirme elle son excellente forme trois jours après avoir décroché le titre lors du relais mixte simple avec Quentin Fillon Maillet, en montant sur la troisième marche du podium, comme lors du sprint.

La France est plus que jamais en tête du classement des médailles (12, dont six en or), avant la dernière épreuve, la mass start masculine. La délégation tricolore dépasse ainsi les 11 médailles rapportées d'Oslo en 2016.