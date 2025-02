Mondiaux de biathlon: la France à nouveau titrée en relais mixte

(En partant de la gauche) Les françaises Julia Simon, Lou Jeanmonnot-Laurent ainsi que les français Eric Perrot et Emilien Jacquelin célèbrent après avoir remporté le relais mixte des championnats du monde de Biathlon à Lenzerheide (Suisse), le 12 février 2025

Les relayeurs français Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Éric Perrot et Émilien Jacquelin ont remporté mercredi le relais mixte des championnats du monde de biathlon à Lenzerheide (Suisse), conservant leur titre sans trembler.

La République tchèque et l'Allemagne complètent le surprenant podium de cette première course des Mondiaux-2025, où les relais norvégiens et suédois n'ont pas été à la hauteur de leurs ambitions.

C'est la quatrième fois que la France remporte le titre mondial en relais mixte après 2009, 2016 et 2024.

Tombée en début de parcours lors d'un accrochage avec la première relayeuse suédoise, Julia Simon s'est vite ressaisie au tir et a transmis en tête le témoin à Lou Jeanmonnot.

"Je suis très fière de moi, d'être restée calme, mon tempérament électrique aurait pu me sortir de la course", a réagi au micro d'Eurosport Simon, dont c'est le 7e titre mondial à 28 ans (trois en individuel, quatre en relais).

Jeanmonnot, N.2 mondiale et six victoires individuelles au compteur cette saison en Coupe du monde, a parfaitement enchaîné, n'allant chercher qu'une fois, comme Julia Simon, une balle de pioche.

Perrot a ensuite fait un sans-faute, à l'inverse de Jacquelin qui, sans doute pris par le stress, a dû passer par un tour de l'anneau de pénalité - anecdotique tellement l'avance était confortable: plus d'une minute à l'arrivée sur les poursuivants.

Les Norvégiens et les Suédois, autres favoris, ont eux payé cher l'imprécision sur le pas de tir de leurs premières relayeuses, réduisant à néant leurs chances de titre. Dernier relayeur, la star norvégienne Johannes Boe a tout de même failli ramener une médaille de bronze pour son équipe, échouant à trois petites secondes de l'Allemagne.

Avant mercredi, deux relais mixte avaient eu lieu cet hiver sur le circuit de Coupe du monde, avec une victoire de la Norvège à Kontiolahti (Finlande) et de la Suède à Oberhof (Allemagne). La France avait terminé deuxième à chaque fois.

Lors de ces Mondiaux qui courent jusqu'au 23 février, la France espère se rapprocher de son butin de l'an dernier, quand elle avait gagné 13 médailles dont six en or.