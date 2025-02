Mondiaux de biathlon: record français de médailles égalé grâce à l'argent de Michelon

Douze courses, treize médailles: l'équipe de France de biathlon a brillé tout au long des Mondiaux 2025 à Lenzerheide (Suisse), égalant son record de breloques grâce à l'argent d'Océane Michelon dimanche sur la mass start.

"Impossible de faire mieux que l'an dernier. Si on en fait six ou huit ce sera déjà bien", prédisait avant la première épreuve Stéphane Bouthiaux, directeur sportif du biathlon français en référence aux 13 médailles des Mondiaux de Slovénie en 2024.

"Je suis bien content de m'être planté", plaisante-t-il quinze jours plus tard à l'issue des épreuves dans la station suisse des Grisons.

"Depuis le début de saison, on est sur tous les podiums de toutes les courses quasiment. Quand on a une densité comme ça, on ne peut pas non plus se cacher et dire que +c'est incroyable+. Non, on espérait faire des super Mondiaux, on les a faits", résume-t-il.

A un an des Jeux olympiques d'hiver à Milan/Cortina, les Bleus repartent de Lenzerheide (1.500 m d'altitude) avec le plein d'espoirs et d'ambitions.

Le Français Eric Perrot 7e de la mass start des Mondiaux de biathlon, le 23 février 2025 à Lenzerheide (Suisse) AFP

Les Tricolores ramènent six titres (relais mixte, sprint féminin, individuel hommes et femmes, relais mixte simple et relais féminin), deux médailles d'argent (relais masculin et mass start féminine) et cinq en bronze (poursuite féminine et masculine, individuel femmes et hommes et sprint masculin).

Chez les jeunes, des ambitions vont naître avec Eric Perrot, premier titre en solo à 23 sur l'individuel (20 km) ou la médaille d'argent sur la mass start (12,5 km) d'Océane Michelon, 22 ans, très régulièrement dans le top 5 en Coupe du monde cet hiver.

"Eric pose certaines bases pour les saisons à venir. Je pense qu'il arrivera avec quelques certitudes supplémentaires sur sa capacité à performer sur Antholz (la piste de biathlon aux JO-2026, NDLR)", prévient l'entraîneur de l'équipe masculine Simon Fourcade.

"Grandes dames du biathlon"

Le Français Quentin Fillon Maillet (C) lors de la mass start des Mondiaux de biathlon, le 23 février 2025 à Lenzerheide (Suisse) AFP

Un statut de grands favoris qui pourrait mettre la pression sur les biathlètes français ? "Pas forcément", estime Eric Perrot. "Aux JO, j'aurai à coeur de réussir, qu'on soit la première nation ou pas. Ce qui est beau, c'est de voir qu'il y a une belle dynamique, et je pense qu'on va réussir à continuer de créer ça pour l'année prochaine".

Chez le femmes, les "taulières" de 28 ans, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont montré qu'il fallait aussi compter sur elles, avec respectivement trois médailles dont deux titres en sprint et relais et quatre médailles d'or en relais mixte, individuel, relais féminin, relais mixte simple (non olympique).

"Quand on a des grandes dames du biathlon qui nous poussent, qui nous soutiennent aussi. Franchement, j'ai un peu l'impression de faire partie d'une petite famille, c'est vachement entraînant", confie Océane Michelon.

Cette dynamique entre les Anciens et les Modernes est un motif de "fierté" pour Stéphane Bouthiaux, comme la progression de l'équipe masculine depuis les Mondiaux de Nove Mesto l'an dernier, qui font "quasiment jeu égal avec le groupe féminin".

Avec comme point d'orgue, la réussite sur les quatre courses en relais, avec trois titres - relais féminin, mixte, mixte simple - et l'argent chez les hommes.

"Cette victoire sur le relais féminin représente beaucoup. Ce titre, on l'avait gagné l'année dernière, mais moi l'année dernière, ça faisait 17 ans que je l'attendais. Et là, on le conserve. J'espère que ce sera un peu la même musique pour le relais olympique", imagine Jean-Paul Giachino, entraîneur du tir féminin.

Autre motif d'espoir pour la France: les skis. Les Bleus ont glissé à toute vitesse sur les pistes suisses, grâce au travail des techniciens sur le fartage des skis. Ils ont enchaîné les meilleurs temps: relais mixte, sprint féminin, poursuite homme, individuels femme et homme, relais féminin.