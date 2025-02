Mondiaux de biathlon: Simon brille pour la première fois sur l'individuel

Toute première fois. Les mots de Jeanne Mas résonne mardi dans la performance de la biathlète française Julia Simon, qui décroche à 28 ans sa toute première victoire sur l'individuel (15 km) aux Mondiaux-2025 à Lenzerheide (Suisse).

Le format de l'individuel est extrêmement exigeant: cinq tours de trois kilomètres entrecoupés de quatre passages sur le pas de tir et une minute de pénalité à la moindre faute.

Il faut parfois de la chance dans le biathlon. A son passage sur la ligne d'arrivée, Julia Simon cherchait à la provoquer, doigts croisés.

"Je croisais les doigts parce que je savais que j'étais la première du groupe rouge. Toutes les favorites étaient derrière, je me suis dit +advienne que pourra. J'ai fait mon taf, maintenant, venez me chercher+", sourit la biathlète des Saisies (Savoie).

Elle a été entendue. Sur le dernier tir debout, l'Allemande Franziska Preuss peut jouer le 20/20 et l'or. Elle manquera deux cibles.

"J'ai perdu la concentration et je n'ai pas réussi à basculer sur autre chose. J'ai longtemps attendu pour un premier tir. On perd son calme et deux fautes arrivent vite. C'est rageant mais on ne peut pas le changer", a reconnu la N.1 mondial de 30 ans.

Rapide à ski (2e temps), Julia Simon est aussi expéditive sur le pas de tir (19/20), mettant 20 sec de moins que la Suédoise Ella Halvarsson, 2e malgré un sans-faute au tir. Lou Jeanmonnot complète le podium à 39 sec (19/20).

"C'est une nouvelle semaine, j'ai fait un +reset+ de ce qui s'est passé la semaine dernière et j'étais là pour me relancer aujourd'hui", affirme la Française.

"Fatigue profonde"

Julia Simon croise les doigts après la ligne d'arrivée de l'individuel, à Lenzerheide, en Suisse, le 18 février 2025 AFP

Alors qu'elle avait dominé les Mondiaux-2024 il y a un an à Nove Mesto (République tchèque) avec cinq médailles, dont quatre titres, en six courses, Simon était jusque là en retrait.

La faute à une chute dans le relais mixte - médaille d'or pour la France - qui a eu plus d'effets qu'elle ne le pensait.

"Cette chute m'a finalement énormément impactée émotionnellement, plus que ce que je pensais. J'avais du mal à retrouver ma concentration sur le pas de tir. J'avais de la fatigue profonde. Je n'avais pas pris conscience de l'impact que ça avait eu sur mon corps", raconte la Savoyarde.

Simon a terminé 7e du sprint et 12e de la poursuite ensuite.

Elle compte désormais à son palmarès huit titres mondiaux, dont quatre dans des épreuves individuelles, et rejoint le palmarès de la Française Marie Dorin-Habert, "une petite fierté", confie-t-elle.

L'autre fierté pour elle, c'est de décrocher ce titre mondial dans une saison compliquée. Malgré une 4e place au classement général après six étapes de Coupe du monde, Julia Simon est passée complètement à côté plusieurs fois au tir.

"Cette victoire a un goût particulier. Je pense surtout à ma famille et mes amis qui m'ont soutenue pendant ces moments un peu plus délicats. Il y a pire dans la vie que d'avoir des échecs dans le sport. Eux m'ont fait relativiser", raconte-t-elle.

Jeanmonnot libérée

Julia Simon (D) pose avec la médaillé de bronze de l'individuel Lou Jeanmonnot, à Lenzerheide, en Suisse, le 18 février 2025 AFP

Invaincue cette saison sur l'individuel, Lou Jeanmonnot était attendue comme favorite de l'épreuve. Après un départ compliqué, elle est allée chercher sa médaille de bronze au mental.

"Après un premier tir qui a plombé l'ambiance, je m'attendais à me battre pour faire une course moyenne et finalement je me bats pour le podium jusqu'à la fin", souffle la native de Pontalier (Doubs).

"L'an dernier je repars des Mondiaux avec quatre médailles, là j'en avais qu'une. Je n'avais pas donné 100% de ce que j'avais sur le sprint et la poursuite. Ça libère", souligne-t-elle.

Sacrée championne du monde de sprint la semaine dernière, Justine Braisaz-Bouchet s'est classée 9ème à 1 min 52 sec 9/10e (17 sur 20 au tir).

A mi-course, l'équipe de France compte sept médailles, comme l'an dernier après six épreuves, et peut toujours espérer faire aussi bien que la razzia de Nove Mesto (13).

Les hommes sont en lice mercredi après-midi (15h05) pour l'individuel (20 km).