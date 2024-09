Mondiaux de cyclisme: Evenepoel voit toujours double

Double champion olympique à Paris, Remco Evenepoel vise le même exploit aux Championnats du monde de cyclisme sur route à Zurich avec comme premier défi le contre-la montre dimanche.

Au soir du premier de ses deux triomphes aux Jeux, le Belge avait indiqué qu'il allait à l'avenir mettre la pédale douce sur l'exercice du chrono après y avoir gagné tout ce qu'il y avait à gagner, pour mieux se concentrer à remporter un jour le Tour de France.

A seulement 24 ans, son palmarès en la matière est effectivement assez vertigineux: champion olympique et du monde en titre, il a aussi gagné un chrono sur chacun des trois grands Tours. Mais il ne s'agit pas d'abandonner complètement l'exercice pour autant. "Ce n'est pas l'impression qu'il m'a donné ces dernières semaines", observe son entraîneur Koen Pelgrim insistant que le contre-la-montre des Mondiaux et le maillot arc-en-ciel promis au vainqueur seront toujours un objectif important pour Evenepoel.

Dimanche, à partir de 14h45, le Belge sera même le grand favori à sa propre succession sur un parcours de 46,1 km qui lui convient à merveille avec une bosse au milieu et douze derniers kilomètres totalement plats le long du lac de Zurich.

"Un parcours digne d'un Championnat du monde et assez bien taillé pour moi", estime-t-il.

Et la concurrence n'est pas forcément au top. Double champion du monde en 2020 et 2021, l'Italien Filippo Ganna peine depuis sa médaille d'argent sur le chrono olympique à Paris. Troisième sur le podium des Jeux, Wout Van Aert, blessé, a mis fin à sa saison et Tadej Pogacar se concentre exclusivement sur la course en ligne le dimanche 29 septembre dont le Slovène sera le grand favori, avec Evenepoel.

"La forme au bon moment"

En l'état, les principaux adversaires du Flamand sur le chrono devraient être le Slovène Primoz Roglic, champion olympique à Tokyo, le Suisse Stefan Küng et le prodige britannique Josh Tarling, 20 ans, qui, sans sa crevaison, aurait pu prétendre à une médaille voire au titre aux JO de Paris.

Le cycliste belge Remco Evenepoel, double médaillé d'or olympique, avant le début d'un match du championnat de Belgique de football entre le RSC Anderlecht et l'OHL Oud-Heverlee-Leuven, à Bruxelles, le 10 août 2024 BELGA/AFP/Archives

Evenepoel a, lui, mis un peu de temps à digérer son doublé olympique, passant par un sas de décompression, avant de tomber malade. Il a fait son retour au Tour de Grande-Bretagne pour se remettre en jambes.

"J'ai retrouvé la forme au bon moment. J'ai eu des entraînements assez durs qui me servent de référence", souligne Evenepoel qui étrenne à Zurich un nouveau vélo de chrono doré.

Chez les femmes, qui s'élanceront à partir de 12h00 sur un parcours de 29,9 km, l'Australienne Grace Brown voudra confirmer son titre olympique avant de raccrocher à la fin de la saison. Elle aura pour principale adversaire l'Américaine Chloe Dygert qui vise un troisième titre mondial après 2019 et 2023 pour se consoler de sa troisième place aux JO de Paris arrachée malgré une lourde chute.

Dix jours après être devenue championne d'Europe du chrono, la Belge Lotte Kopecky rêve, comme son compatriote Evenepoel, de poser la première pierre d'un possible doublé avant de défendre son titre sur la course en ligne samedi prochain.