Mondiaux de cyclisme: Remco Evenepoel conserve son titre du contre-la-montre

Le Belge Remco Evenepoel a conservé son titre de champion du monde du contre-la-montre en devançant deux Italiens, Filippo Ganna et Edoardo Affini, sur un parcours de 46,1 km dimanche à Zurich.

Grand favori de l'épreuve, le Flamand devient le premier coureur de l'histoire à gagner la même année le titre olympique et mondial du chrono, un exploit également réussi quelques heures plus tôt par l'Australienne Grace Brown chez les femmes.

"C'est fou, j'ai retrouvé ma forme juste à temps. Mais c'était probablement le contre-la-montre le plus compliqué de ma carrière", a commenté le Belge qui a juste eu le temps de lever les bras sur la ligne franchie avec six secondes d'avance sur Ganna, déjà deuxième aux JO de Paris, et 54 sur Affini.

Dans le portillon de départ, le Belge a en effet connu un grosse frayeur lorsqu’il a fait sauter sa chaîne quelques secondes avant le décompte. Alors que son équipe lui amenait même un vélo de rechange, il a pu finalement partir à l'heure sur sa machine peinte en or et prendre les devants dès le premier temps intermédiaire.

Mais il a dû faire sans capteur de puissance pendant tout le chrono et a donc dû se fier à ses sensations pour gérer son effort.

Evenepoel, 24 ans, qui avait aussi remporté la course en ligne aux JO de Paris, sera, avec Tadej Pogacar, encore l'un des principaux favoris de l'épreuve reine des Mondiaux dimanche prochain à Zurich.

En attendant, le prodige de l'équipe Soudal-Quick Step continue à remplir son armoire à trophées avec un nouveau maillot arc-en-ciel, lors d'une saison qui l'a également vu prendre la troisième place du Tour de France.

Parmi les autres favoris, le Britannique Joshua Tarling a pris la 4e place, le Suisse Stefan Küng la 8e.