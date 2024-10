Mondiaux de cyclisme sur piste: les Françaises médaille d'argent de l'Américaine

"Ça fait du bien au moral": Victoire Berteau et Marion Borras ont apporté à la France sa deuxième médaille, de l'argent, aux Championnats du monde de cyclisme sur piste en prenant la deuxième place de l'Américaine derrière le Danemark samedi soir à Ballerup.

Après la déception des JO de Paris, où les Bleues avaient terminé cinquièmes, elles montent sur le podium pour la cinquième fois consécutive aux Mondiaux dans la discipline.

"Cette continuité-là, on aurait aimé l'avoir aussi aux Jeux. Pouvoir rebondir ici, c'est bon pour notre moral. Parce qu'honnêtement, l'après-jeu a été très dur", a commenté Borras, 26 ans, qui avait disputé les JO avec Clara Copponi, absente au Danemark.

"Après les JO, honnêtement, c'était un peu sauve qui peut. C'était jour après jour, essayer de retrouver le moral, les sensations. Personnellement, je n'ai pas fait de vélo pendant trois semaines", a ajouté celle qui vient de commencer son clinicat de fin d'études pour devenir kinésithérapeute.

Victoire Berteau, qui a pallié le forfait de Valentine Fortin quelques jours avant les Mondiaux, était ravie de cet argent aux côtés de sa "meilleure copine".

"C'est facile de courir avec sa meilleure amie sur la piste. On n'a même pas eu besoin de se parler, on se connaît par coeur. La vie ne s'arrête pas au Jeux. On a montré qu'on était une belle équipe de France et qu'on a de l'avenir", a souligné la Nordiste de 24 ans.

Reste à décrocher ce titre mondial qui échappe aux Françaises, battues de trois petits points samedi, depuis l'introduction de l'Américaine aux Mondiaux en 2017.

"Il va falloir les boucher un jour les trois points. Mais les Danoises étaient très fortes à domicile, a estimé Berteau. Donc voilà, on va être très contentes de notre deuxième place."

"C'est sûr que quand on regarde le tableau, trois points, c'est dur. Mais on n'a rien à regretter", a abondé Borras.

Jeudi, Clément Petit avait apporté à la France sa première médaille, le bronze, en prenant la troisième place de la course scratch.