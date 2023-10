Mondiaux de gym: Simone Biles brille encore et s'offre deux nouveaux titres

La reine de la gymnastique Simone Biles, de retour après deux ans d'arrêt, a coiffé ses 22e et 23e couronnes mondiales dimanche à Anvers et repart de la compétition avec quatre titres, à moins de dix mois des Jeux olympiques de Paris.

Biles, déjà titrée par équipes et au concours général au cours de la semaine anversoise, a décroché deux fois l'or dimanche, d'abord à la poutre puis au sol.

Sur la poutre, l'Américaine a obtenu une note exceptionnelle de 14,800, talonnée par la jeune Chinoise de 17 ans Zhou Yaqin (14,700), tandis que la Brésilienne Rebeca Andrade, qui avait battu Biles la veille en finale du saut, a pris la médaille de bronze (14,300).

Au cours d'une finale de haut niveau, l'Américaine a enchaîné les acrobaties sans bouger d'un millimètre sur l'agrès. Mais son titre s'est joué à très peu de choses, tant la Chinoise Zhou a été impressionnante de légèreté. L'or a seulement échappé à cette dernière en raison d'un pas en arrière effectué à la sortie de la poutre, pénalisé d'un dixième de point.

La gymnaste américaine Simone Biles lors de la finale de la poutre aux Mondiaux de gymnastique, le 8 octobre 2023 à Anvers. AFP

A peine une heure et demie plus tard, la quadruple championne olympique était de retour sur le plateau de compétition pour la finale du sol. Malgré une sortie de tapis sur une diagonale, l'Américaine, qui a épaté par l'amplitude de ses sauts, s'est imposée avec un score de 14,633.

Rebeca Andrade, dont le duel avec Biles a rythmé la compétition, a de nouveau offert son énergie et son charisme aux spectateurs du Sportpaleis de la cité flamande pour se parer d'argent (14,500), devant sa compatriote Flavia Saraiva (13,966). Andrade, révélation des JO de Tokyo, est l'autre grande protagoniste de la compétition avec cinq médailles, dont une en or.

Trente médailles mondiales

Avec ses deux nouveaux titres, Biles comptabilise désormais 23 ors mondiaux pour 30 médailles.

En Belgique, là même où elle avait disputé ses premiers Mondiaux il y a dix ans, l'Américaine a ajouté à sa collection cinq médailles dont quatre en or.

La Brésilienne Rebeca Andrade lors des Mondiaux de gymnastique, le 8 octobre 2023 à Anvers. AFP

Elle a dû se contenter de l'argent au saut en raison d'une chute à la réception, et son plus mauvais classement a été une cinquième place aux barres asymétriques, l'agrès qui lui réussit traditionnellement le moins bien.

Simone Biles signe un retour époustouflant au niveau international, deux ans après des JO de Tokyo exténuants marqués par l'épisode des "twisties", ces pertes brutales et imprévisibles de tout repère dans l'espace.

Elle avait ensuite coupé complètement avec la gym et n'a repris la compétition qu'en août dernier aux Etats-Unis.

Dans les autres finales du jour, l'Allemand Lukas Dauser, vice-champion olympique et du monde, a décroché son premier titre mondial aux barres parallèles. Le Britannique Jake Jarman a dominé la finale du saut et le titre de la barre fixe est revenu au Japonais Daiki Hashimoto, roi du concours général plus tôt dans la semaine.