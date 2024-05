Mondiaux de judo: 17 des 18 sélectionnés français connus... en attendant Riner?

Dix-sept des 18 membres de la délégation française aux Mondiaux de judo d'Abou Dhabi (19-24 mai), l'ultime grand rendez-vous avant les JO, sont désormais connus, en attendant la décision de Teddy Riner, a indiqué mardi l'encadrement des Bleus.

Sur ces 17 athlètes, 9 sont aussi sélectionnés pour les Jeux de Paris, parmi lesquels Clarisse Agbégnénou (-63 kg), Madeleine Malonga (-78 kg) ou encore Luka Mkheidze (-60 kg), qui viseront l'or aux Emirats, pour garnir leur palmarès mais aussi améliorer leur classement mondial en vue du tournoi olympique.

La 18e et dernière place, dévolue à la sélection masculine, est encore vacante, dans l'attente de la décision du triple champion olympique Teddy Riner, qui vient de remporter le Grand Chelem de Douchanbé (Tadjikistan) et pourrait vouloir souffler.

"Vous l'avez vu, il reste une place, c'est ce qu'on a acté avec Teddy et son staff... On aura une décision prise en commun, et évidemment elle viendra en premier de Teddy. On est tous très sereins", a dit mardi Frédérique Jossinet, en charge du haut niveau à la Fédération, en relevant que la clôture des inscriptions intervenait "10 jours avant" la compétition, soit jeudi.

Teddy Riner, 35 ans, "a fait une compétition assez extraordinaire (au Tadjikistan). On a vu son état de forme, dans l'état d'esprit mais aussi vraiment du point de vue physique et même technico-tactique, où il était au-dessus de tout le monde", a relevé la responsable, interrogée en marge d'un entraînement des Bleus à l'Insep.

"Mais il faut aussi parfois des périodes d'entraînement très fortes, des compét' et puis, à un moment, redescendre, bien se reposer", a-t-elle souligné.

Blandine Pont forfait

Chez les féminines, un changement de dernière minute est intervenu avec le forfait de Blandine Pont, récente vice-championne d'Europe en -48 kg mais touchée à un genou lors de sa finale perdue.

Elle est remplacée par Priscilla Gneto, qui sera alignée avec Faïza Mokdar en -57 kg.

"C'est un coup dur pour Blandine, mais on espère qu'elle se remettra très vite. En tout cas, c'est une bonne décision de sa part pour préserver sa santé et construire la suite", a dit à l'AFP Christophe Massina, le responsable de l'équipe de France féminine.

Pont, 25 ans, non retenue pour les JO, a elle-même annoncé son forfait sur Instagram, en évoquant la possibilité d'un changement de catégorie à l'avenir.

"C'est à elle de voir pour la suite, mais qu'elle reste en 48 kg ou qu'elle passe en (moins de) 52 kg, c'est une fille très forte, très complète", a commenté Frédérique Jossinet.

A Abou Dhabi, les espoirs de médailles d'or chez les féminines reposeront notamment sur la star du judo tricolore Clarisse Agbégnénou (- 63 kg), qui y va "clairement pour gagner un septième titre", selon Christophe Massina.

Mais, dernière à décrocher sa sélection pour les Jeux, aux dépens d'Audrey Tcheuméo-qu'elle pourrait retrouver sur sa route aux Emirats, Madeleine Malonga (-78 kg) voudra aussi "aller au bout".

"Si je gagne, je serais super heureuse, (mais) mon objectif, championnat du monde ou pas, il reste inchangé, et ce sera le 1er août" aux Jeux, a ajouté la judokate de 30 ans, déjà titrée aux Mondiaux-2019.

Chez les hommes, Luka Mkheidze, médaillé de bronze aux JO de Tokyo en 2021, partira lui en quête d'un premier titre mondial. "J'aimerais énormément décrocher cette nouvelle médaille. Mais, après, l'objectif, c'est quand même les Jeux", a-t-il admis.

La sélection française pour les Mondiaux:

Femmes (9): Amandine Buchard (-52 kg), Faïza Mokdar (-57 kg), Priscilla Gneto (-57 kg), Clarisse Agbégnénou (-63 kg), Marie-Eve Gahie (-70 kg), Margaux Pinot (-70 kg), Madeleine Malonga (-78 kg), Audrey Tcheuméo (-78 kg) et Léa Fontaine (+78 kg)

Hommes (8): Luka Mkheidze (-60 kg), Romain Valadier-Picard (-60 kg), Walide Khyar (-66 kg), Daikii Bouba (-66 kg), Joan-Benjamin Gaba (-73 kg), Alpha Diallo (-81 kg), Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90 kg) et Alexis Mathieu (-90 kg)