Mondiaux de judo: Buchard tombe mais relativise, journée sans médaille pour les Bleus

Eliminée précocement, Amandine Buchard n'a pas réussi à aller chercher une sixième médaille mondiale samedi aux Championnats du monde de judo de Budapest, où les Bleus ont conclu leur deuxième journée de compétition sans nouveau podium.

Après deux jours dans la capitale hongroise, la France en reste à une médaille, celle en argent remportée vendredi par Romain Valadier-Picard chez les -60 kg.

Après cinq médailles de bronze mondiales, Buchard rêvait de s'offrir enfin un nouveau métal mais le tirage au sort avait placé la redoutable Japonaise Uta Abe, épouvantail de la catégorie des -52 kg, sur sa route dès les huitièmes de finale.

Dans un remake de la finale des JO de Tokyo en 2021, remportée par la Japonaise, la Française s'est inclinée au terme d'un combat accroché et de haut niveau, battue aux pénalités au cours de la prolongation. Abe est ensuite allée s'offrir un cinquième titre mondial.

"C'est chiant, c'est dommage, c'est triste parce que c'est un combat digne d'une finale mondiale, mais c'est le jeu", a réagi Buchard, vaincue par Abe pour la neuvième fois en dix confrontations. "C'est le début de l'olympiade, je sens que je vais continuer de progresser et on va aller la sortir, cette Japonaise."

Malgré la défaite, la double médaillée olympique (argent à Tokyo, bronze à Paris) a tenu à positiver. "Je suis moins déçue que lors d'autres Championnats du monde. Ces dernières semaines, j'ai réalisé de très belles choses. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps et mon judo", a-t-elle estimé. Buchard restait sur deux victoires en Grand Slam, en mars à Tbilissi et en mai à Douchanbé au Tadjikistan.

Depuis les JO de Paris l'été dernier où elle avait décroché le bronze, la Française de 29 ans s'est engagée dans une aventure inédite, menant de front sa carrière de judoka et une nouvelle carrière dans le rugby.

Un double projet qui lui permet de relativiser: "c'est le premier championnat de l'olympiade. Je ne suis pas en déprime, il y aura d'autres compétitions. Dans deux semaines, je me remets au rugby donc je vais pouvoir extérioriser cette frustration", a-t-elle déclaré.

Khyar manque le bronze

Sa coach en Bleu, Jane Bridge, a quant à elle apprécié la mentalité de Buchard au cours de la journée. "Elle a bien abordé le combat comme un défi et pas comme un poids donc ça, c'est déjà énorme", a-t-elle déclaré, avant de nuancer son analyse: "je pense qu'Amandine a beaucoup plus de choses à donner, elle peut accélérer plus physiquement, donc elle peut encore apporter beaucoup de choses dans ce type de combat."

Au final, le plus proche d'accrocher un podium samedi aura été Walide Khyar, en lice pour le bronze mais battu dans sa petite finale des -66 kg. Médaillé de bronze européen il y a trois semaines, il avait l'occasion de décrocher la deuxième médaille mondiale de sa carrière après le bronze remporté en 2023 à Doha.

Mais le Français de 30 ans a buté sur le Tadjik Obid Dzhebov, N.4 mondial. Celui-ci avait créé la grosse sensation de la journée en infligeant au Japonais Hifumi Abe, double champion olympique en titre, sa première défaite dans la catégorie depuis 2019.

"Le combat aurait pu être bien plus simple que ça, je me suis mis dans une galère tout seul", a regretté Khyar, également au pied du podium aux JO de Paris l'été dernier.

Dans la même catégorie, l'autre Français en lice Daikii Bouba, champion d'Europe en titre, a été éliminé dès les 16e de finale.