Mondiaux de judo: Fanny-Estelle Posvite à court de solutions

Seule engagée française du jour, Fanny-Estelle Posvite a échoué en huitième de finale des -78 kg, mercredi aux Championnats du monde de judo de Budapest, où elle espérait plus après de bons résultats récents.

Les Bleus achèvent donc une nouvelle journée sans médaille, la troisième de suite, dans la capitale hongroise.

Posvite, médaillée de bronze fin avril aux Championnats d'Europe, a été battue en prolongation par Karol Gimenes, 24e mondiale. La puissante Brésilienne a pris son temps pour épuiser la Française et profiter d'une baisse de régime de Posvite pour lancer une action en bord de tatami, au bout de 45 secondes de golden score.

La judoka de 33 ans avait pourtant réalisé une entrée en matière prometteuse en expédiant la Colombienne de 20 ans Brenda Olaya, championne du monde junior l'an dernier, en seulement 18 secondes.

"J'étais en forme et j'avais envie d'aller au bout. Je suis vraiment déçue, je sais que j'étais prête", a regretté la Française, qui pourrait prendre sa retraite à l'issue de cette saison. "C'est la seule compète de l'année où je finis sans médaille et c'est la plus importante..."

Fanny-Estelle Posvite, médaillée de bronze mondiale il y a dix ans en -70 kg, restait en effet sur une bonne saison avec, outre le bronze européen, deux podiums en Grand Slam, à Paris en février et en mars à Tbilissi, où elle avait d'ailleurs battu Gimenes.

Le titre de la catégorie est revenu à l'Italienne Alice Bellandi, déjà championne olympique à Paris l'été dernier. Avec cette deuxième couronne, l'Italie passe donc devant la France au classement des médailles avant la dernière journée de compétition individuelle.

Les Bleus en restent en effet à un seul titre, remporté par Joan-Benjamin Gaba en -73 kg. Ils comptent également une médaille d'argent grâce à Romain Valadier-Picard (-60 kg) et le bronze de Sarah-Léonie Cysique en -57 kg.

Romane Dicko représentera la dernière chance individuelle d'étoffer ce total jeudi en +78 kg, avant l'épreuve par équipes vendredi.