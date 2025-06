Mondiaux de judo: journée sans réussite pour les Bleus

Au lendemain du sacre de Joan-Benjamin Gaba en -73 kg, les Bleus ont vécu une journée plus compliquée lundi aux Championnats du monde de judo de Budapest, où les trois Français engagés ont été rapidement éliminés.

Seule Melkia Auchecorne a passé un tour en -63 kg, tandis qu'Arnaud Aregba (-81 kg) et Manon Deketer (-63 kg également) ont été sortis dès leur entrée en lice.

Pourtant en réussite ces dernières semaines, Deketer, médaillée de bronze mondiale en 2022, a subi la loi de la Brésilienne Rafaela Silva en 16e de finale.

La championne olympique 2016 en -57 kg, qui vient de monter d'une catégorie, a écarté la Française d'un mouvement de hanche valant ippon lors de la première séquence de combat. Le match n'aura duré que 23 secondes.

Le Français Arnaud Aregba (en blanc) combat face au Moldave Victor Sterpu, aux Championnats du monde de Judo à Budapest, le 16 juin 2025 AFP

"Je suis en train de vivre un cauchemar, j'ai honte de moi. Je suis déçue de moi et je pense avoir déçu beaucoup de monde", a réagi en pleurs Deketer.

Dans le tableau masculin, Arnaud Aregba a subi le même sort, incapable de s'exprimer dans son combat du premier tour face au Moldave Victor Sterpu et victime des pénalités. Dos au mur avec deux cartons jaunes rapides, le Français de 23 ans n'est jamais entré dans son combat, manquant d'agressivité et d'engagement.

"Pas à la hauteur"

"On fait un sport de combat, à partir du moment où on monte sur le tapis, c'est pour combattre. Je ne suis pas satisfait du comportement. Je ne le cache pas, on aura un débriefing assez sérieux", a pesté son entraîneur Franck Chambily.

"Sur un championnat du monde, on n'est pas à la hauteur de l'événement du point de vue de l'état d'esprit", a ajouté l'ancien coach de Teddy Riner.

La Française Manon Deketer (en blanc) combat face à la Brésilienne Rafaela Silva, aux Championnats du monde de Judo à Budapest, le 16 juin 2025 AFP

Seule Française a avoir disputé deux combats ce lundi, Melkia Auchecorne a été sortie par la Moldave Enkhriilen Lkhagvatogoo en 8e de finale, après un premier combat appliqué contre la Vénézuélienne Anriquelis Barrios. La Française de 20 ans, double championne du monde junior, disputait ses premiers Mondiaux chez les séniors dans la foulée de ses bons résultats en Grands Slams.

"Il y avait du stress puisque c'était ma première et je voulais vraiment bien faire", a reconnu Auchecorne le visage fermé. "Je savais que ça pouvait bien se passer pour moi donc j'avais vraiment envie de prouver ce que je pouvais faire mais ce n'est pas passé."

Au quatrième jour de compétition dans la capitale hongroise, les Bleus comptent trois médailles, une de chaque métal.