Mondiaux de judo: pas de médaille pour Amandine Buchard, sortie par la Japonaise Abe

La Française Amandine Buchard ne ramènera pas de sixième médaille mondiale de Budapest après son élimination en 8e de finale par la redoutable Japonaise Uta Abe, samedi aux Championnats du monde de judo.

Le tirage au sort avait placé Abe, épouvantail de la catégorie des -52 kg, sur la route de Buchard dès les 8e pour un remake de la finale des JO de Tokyo en 2021, remportée par la Japonaise.

La Française s'est inclinée au terme d'un combat accroché et de haut niveau, battue aux pénalités au cours de la prolongation.

"C'est chiant, c'est dommage, c'est triste parce que c'est digne d'une finale mondiale, mais c'est le jeu", a réagi Buchard, vaincue par Abe pour la neuvième fois en dix confrontations. "C'est le début de l'olympiade, je sens que je vais continuer de progresser et on va aller la sortir, cette Japonaise."

Malgré la défaite, la quintuple médaillée mondiale a tenu à positiver. "Je suis moins déçue que lors d'autres Championnats du monde. Ces dernières semaines, j'ai réalisé de très belles choses. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps et mon judo", a-t-elle apprécié. Buchard restait sur deux victoires en Grand Slam, en mars à Tbilissi et en mai à Douchanbé au Tadjikistan.

Depuis les JO de Paris l'été dernier où elle avait décroché le bronze, la Française de 29 ans s'est engagée dans une aventure inédite, menant de front sa carrière de judoka et une nouvelle carrière dans le rugby.

Un double projet qui lui permet de relativiser: "C'est le premier championnat de l'olympiade. Je ne suis pas en déprime, il y aura d'autres compétitions. Dans deux semaines, je me remets au rugby donc je vais pouvoir extérioriser cette frustration", a-t-elle déclaré.