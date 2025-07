Mondiaux de natation: comment Léon Marchand a construit son record du monde

Léon Marchand, qui a pulvérisé le record du monde du 200 m quatre nages mercredi aux Mondiaux de Singapour, a pris la décision d'aller chercher le record en plein pendant sa demi-finale, a expliqué son entraîneur Nicolas Castel.

Le Français avait dominé les séries matinales avec un temps de 1 min 57 sec 63, en ayant concentré ses efforts sur la première moitié de course, avant de ralentir son allure. Il avait alors simplement annoncé son intention de se rapprocher de son meilleur temps dès les demi-finales.

"Ce matin, il était déjà parti assez vite. Il a fait le premier 100 mètres pour voir un petit peu, se tester et voir s'il se sentait bien, notamment en papillon", a détaillé Castel. "En sortant de la course, il m'a dit qu'il allait partir encore plus vite. J'étais un petit peu inquiet, j'avoue !"

"Mais après, il m'a dit qu'il se sentait bien", a poursuivi le Toulousain. "Qu'il verrait aux 150 mètres ce qu'il allait faire. Donc, il a pris sa décision d'aller jusqu'au bout aux 150 mètres."

"Dans la course, quand il s'est senti bien, il s'est dit : +Allez, j'y vais+ et il a fini."

Lééon Marchand avant la demi-finale du 200 m 4 nages des Mondiaux de Singapour, le 30 juillet 2025 AFP/Archives

En avance de 6/10e sur son record personnel dès la première longueur, Marchand a pulvérisé l'ancienne marque de Ryan Lochte en signant un chrono époustouflant de 1 min 52 sec 69, une performance qu'il attribue à "tout le travail de puissance" effectué cette année.

Nicolas Castel partage la même analyse. "Il a gagné en vitesse, il a gagné en puissance", a-t-il expliqué. "Quand il fait ce genre d'exploits, c'est costaud, c'est solide."

"Sur le papillon, j'essaie vraiment de tourner les bras au maximum pour arriver au mur", a-t-il détaillé. "Ensuite, le dos, c'est devenu ma force alors qu'avant c'était ma pire nage. Sur la brasse, il me restait des jambes, donc j'essaie de construire le 50, et en crawl, je donne tout."

Dans un court message envoyé sur ses réseaux sociaux, l'ancien détenteur du record Ryan Lochte n'a pu que s'incliner devant la performance de Marchand. "Bon boulot", a-t-il simplement écrit.