Mondiaux de natation: Grousset en demies "avec maîtrise" sur 50 m papillon

Maxime Grousset s'est qualifié sans problème pour les demi-finales du 50 m papillon des Championnats du monde de natation, dimanche à Singapour, en réalisant le meilleur temps des séries à égalité avec le Suisse Noé Ponti.

Le Français a idéalement lancé sa compétition en nageant en 22 sec 74, à seulement 4 centièmes de son record de France réalisé il y a quelques semaines à Montpellier. Il disputera les demi-finales ce dimanche en soirée.

"Je me suis senti très bien, je pense que je peux avoir encore plus d'aisance et de facilité, a estimé le Calédonien. J'ai l'impression que je pourrais repartir pour un deuxième 50, c'est plutôt bon signe. Cela donne confiance. Je sens que je suis plus puissant. C'est positif. Il y a une forme de maîtrise, je reste bien capitaine de mon bateau."

Les autres Français en lice en individuel en revanche n'ont pas réussi à passer leur premier tour.

Chez les femmes, Anastasiia Kirpichnikova a déçu en ne prenant que la 19e place des séries du 400m nage libre en 4 min 13 sec 92. Pas vraiment de bon augure pour celle qui retrouvera le bassin lundi sur 1500 m, la distance qui lui a permis de devenir vice-championne olympique à Paris l'an dernier.

"C'était très, très dur, vraiment. J'espère que c'est juste la première course, mais j'ai un peu peur" pour lundi, a-t-elle admis.

Dans les autres courses, David Aubry a échoué à se glisser en finale du 400 m nage libre, n'obtenant que la 23e place des séries en 3 min 49 sec 13. Lilou Ressencourt a elle terminé 19e du 100 m papillon en 58 sec 52.

Enfin en relais, les Françaises verront la finale du 4x100 m nage libre ce dimanche en soirée, à l'inverse des hommes qui ont fini à la 11e place des séries.