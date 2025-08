Mondiaux de natation: Maxime Grousset, la revanche du patron du papillon

Force tranquille de l'équipe de France, Maxime Grousset s'est imposé comme le "patron" mondial du papillon. Il l'a prouvé samedi en remportant l'or sur 100 m, un titre en forme de revanche après des JO compliqués.

"C'est un garçon qui est très attachant, très travailleur. Et il a fait une course de patron", a apprécié Denis Auguin, le DTN de l'équipe de France.

Deux ans après son premier titre sur 100 m papillon à Fukuoka, Grousset était surtout fier d'avoir "assumé son statut" à l'issue d'une année où il a énormément travaillé pour se relever de JO "frustrants" sur le plan individuel.

"Maxime ne s'est jamais mis la pression, mais la seule fois où il l'a ressentie, c'était à Paris. Pour la première fois, il avait ce sentiment qu'il devait absolument réussir", racontait avant les Mondiaux Michel Chrétien, son entraîneur à l'Insep.

Sortant de son olympiade avec une seule médaille autour du cou, en bronze et en relais, il s'était remis à l'eau rapidement, dès septembre à l'Insep, pour se prouver qu'il avait l'étoffe d'un champion des bassins.

Le Français Maxime Grousset lors de sa victoire en finale du 100 m papillon aux championnats du monde de natation à Singapour le 2 août 2025 AFP

Savoir rebondir

"Je lui avais conseillé un long break, trois mois... Il m'a dit: +non, ce n'est pas possible+ et il a recommencé à nager. Il a une vraie impatience de la compétition, c'est ce qui le fait vibrer", ajoutait M. Chrétien.

Plus que jamais, il axe sa préparation sur sa puissance à l'eau, bien aidé par un physique musculeux hors du commun, et les chronos recommencent à défiler. Aux Championnats de France à Montpellier en juin, il remporte quatre épreuves, deux records nationaux à la clé.

Et à Singapour cette semaine, missionné par l'encadrement pour donner le ton, il ouvre la voie dès lundi avec un premier coup d'éclat: une médaille d'or sur 50 m papillon, améliorant son propre record de France.

"Sur la route des Jeux"

Le Français Maxime Grousset sur le podium avec sa médaille d'or après sa victoire sur le 100 m papillon aux championnats du monde de natation à Singapour le 2 août 2025 AFP

"J'ai fait une introspection. Et derrière, j'ai su mettre en place des choses, des clés psychologiques, physiques (...) j'ai su rebondir par plein d'éléments, mais j'ai su rebondir", a-t-il apprécié avant de porter son regard sur le reste de sa semaine.

Jeudi, en finale du 100 m nage libre, il rate le podium de peu face à une concurrence trop spécialiste. Il décide alors de faire l'impasse sur le 50 m nage libre, sur lequel il était qualifié, pour se concentrer sur la discipline qui lui sourit le plus.

"Je sens cette nage. J’ai pas eu besoin de l’apprivoiser, c’est d’instinct, je me sens bien en papillon", a expliqué Grousset, qui avait pourtant commencé sa carrière de haut niveau par la brasse, avant de se focaliser sur le crawl.

"Je suis un nageur qui a de la puissance, et faire du papillon, cela m'aide à canaliser cette puissance, à être patient", a-t-il estimé.

Le Français Maxime Grousset célèbre son titre sur le 100 m papillon aux championnats du monde de natation à Singapour le 2 août 2025 AFP

C'est seulement lors d'un meeting à Saint-Germain en 2023 qu'il a découvert cette troisième nage, pour remplir un programme déjà chargé... mais visiblement pas assez pour ce fanatique de la compétition.

"L'histoire est belle parce qu'on aurait pu ne jamais se mettre au pap'", a raconté cette semaine son entraîneur de longue date Michel Chrétien.

"Je suis heureux pour lui", a-t-il aussi soufflé. "Il est peut-être passé à côté de quelque chose à Paris, mais la vie ne s'arrête pas là. Il y a d'autres choses à aller chercher et maintenant il est sur la route des Jeux de Los Angeles."