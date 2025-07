Mondiaux de natation: sacré sur 50 m papillon, Maxime Grousset retrouve le toit du monde

Par Diane FALCONER et François d'ASTIER

Annoncé comme le grand favori, Maxime Grousset s'est montré au rendez-vous pour aller chercher le titre mondial du 50 m papillon, lundi à Singapour, un rebond impressionnant un an après sa déception olympique.

Parti légèrement crispé, le Français s'est ensuite relâché pour réaliser une remontée canon dans les derniers mètres et ainsi boucler son aller-simple en 22 sec 48/100e. Il devance d'un rien son grand rival suisse Noè Ponti (22 sec 51) qui menait la course depuis le départ.

La médaille de bronze est revenue à l'Italien Thomas Ceccon, champion du monde de la spécialité en 2023 (22 sec 67).

"Franchement, c'était très chaud!", a-t-il admis dans un immense sourire dans les coursives du Sports hub de Singapour. "J'ai vraiment lancé mes bras. J'étais un peu loin du mur quand même, mais je n'étais vraiment pas sûr de moi. Quand j'ai touché, j'ai cru que j'étais deuxième, honnêtement. Et ensuite, je vois le chiffre 1 sur le plot, ça a été la délivrance."

Introspection

Avec la quatrième meilleure performance de l'histoire sur la distance, qui deviendra olympique dans trois ans aux JO de Los Angeles, le Calédonien améliore au passage le record de France dont il était détenteur.

Le Français Maxime Grousset lors de sa victoire en finale du 50m papillon aux Mondiaux de natation à Singapour le 28 juillet 2025 AFP

"Je me suis senti vraiment serein sur cette finale. Je ne saurais pas quoi dire à chaud comme ça, mais je me suis senti très bien", a-t-il raconté.

Il s'était déjà montré dominateur dimanche au premier jour de compétition, signant avec autorité et maîtrise le meilleur temps des séries (22 sec 74) puis des demi-finales (22 sec 61).

Plutôt spécialiste de la nage libre, venu un peu par hasard au papillon, il décroche ainsi à 26 ans son deuxième titre mondial, deux ans après sa victoire sur 100 m papillon aux Mondiaux de Fukuoka.

Après des JO de Paris "frustrants" de son propre aveu, où il avait dû se contenter d'une médaille de bronze en relais alors qu'il pouvait viser plusieurs médailles individuelles, Grousset repart donc de l'avant de manière spectaculaire.

"En fait, j'ai fait une introspection après ces Jeux olympiques", a-t-il expliqué. "Et derrière, j'ai su mettre en place des choses, des clés psychologiques et physiques. Je développe une équipe qui gravite autour de moi et pour mon projet. Donc, voilà, j'ai su rebondir grâce à diverses choses, mais j'ai su rebondir."

Première médaille bleue

"C'était une année compliquée l'année dernière, donc ça rassure. On ne fait pas tout ce travail pour rien!", a-t-il poursuivi.

Il avait déjà démontré sa grande forme aux Championnats de France à Montpellier en juin dernier, remportant quatre titres et signant deux nouveaux records nationaux, malgré un dernier mois de préparation compliqué et rythmé par des pépins physiques.

"Je suis heureux pour lui", a soufflé son entraîneur Michel Chrétien. "Il est peut-être passé à côté de quelque chose à Paris, mais la vie ne s'arrête pas là. Il y a d'autres choses à aller chercher et maintenant il est sur la route des Jeux de Los Angeles."

Il s'agit de la première médaille pour la délégation française lors de ces Mondiaux en grand bassin débutés dimanche à Singapour.

Atout majeur des Bleus sur ces Mondiaux, aux côtés de Léon Marchand qui entre en lice mercredi, Grousset lance idéalement sa compétition, lui qui sera également engagé sur le 100 m nage libre, le 100 m papillon et le 50 m nage libre plus tard dans la semaine.

"Pour l'instant, tout ce qu'il a donné comme signe, c'est vraiment très encourageant pour (la suite de la compétition)", a prévenu Michel Chrétien.