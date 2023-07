Mondiaux de para athlétisme: pluie de records, pas de médaille bleue

Le rideau est officiellement levé sur le Stade Charléty: les championnats du monde de para athlétisme, à Paris, ont délivré dimanche leurs premières médailles, fait tomber leurs premiers records, mais n'ont pas offert de premier succès tricolore à Delya Boulaghlem et Ronan Pallier.

La journée de lundi offrira de nouvelles chances aux Bleus après les qualifications de Dimitri Jozwicki pour la finale du 100 m catégorie T38, et celles de Julien Casoli et Thibault Daurat, en 5000 m catégorie T54.

A Paris, Delya Boulaghlem, pour ses premiers Mondiaux à 33 ans, "a bien senti l'engouement" du public français, mais "il va falloir travailler pour leur offrir un meilleur spectacle la prochaine fois", a-t-elle souligné après sa 7e place lors de son épreuve de saut en longueur en catégorie T11, qui oppose les athlètes atteints d'une déficience visuelle.

La pensionnaire de Lyon Athletisme s'est "confrontée à du très haut niveau", dans un concours où son meilleur saut a atteint les 4,38 m.

La Française Delya Boulaghlem en finale du saut en longueur T11aux Mondiaux de Paris, le 9 juillet 2023 AFP

Un résultat bien loin de l'Ouzbèke Asila Mirzayorova, sacrée dimanche et qui a battu par la même occasion par deux fois le record des championnats du monde.

Médaillée d'argent aux Jeux de Tokyo en 2021, l'athlète de 24 ans a d'abord battu un record détenu depuis 2015 -5,04 m- par la Brésilienne Silvania Costa avec un saut à 5,08 m, avant d'améliorer cette marque à 5,13m.

Jozwicki de justesse

Dans la même catégorie chez les hommes, Ronan Pallier n'a lui non plus pas été en réussite et termine cinquième, malgré un début de concours prometteur où il a longtemps occupé la 4e place, synonyme de quota pour les Jeux paraympiques.

Mais le Réunionnais n'a "jamais de regret", et "il manquait des petits détails techniques" pour espérer mieux dans ce concours remporté par le Chinois Dongdong Di.

La journée a été plus positive pour Dimitri Jozwicki, qualifié pour la finale du 100 m, catégorie T38.

Le Français Dimitri Jozwicki lors d'une série du 100m T38 aux Mondiaux de para athlétisme de Paris, le 9 juillet 2023 AFP

Arrivé 4e, le sprinteur de 26 ans était légèrement déçu de sa performance en série, mais ne "se formalise pas".

"Demain (lundi) je n'ai plus qu'à montrer ce que je sais faire (...), je l'ai fait à l'échauffement tout à l'heure", a-t-il assuré.

Un peu plus tard dans la soirée, en 1500 m catégorie T54 - athlètes en fauteuil - Julien Casoli a obtenu sa place en finale, lui qui ne pensait pas se qualifier après un "réveil pas au top".

Il sera opposé à son compatriote Thibault Daurat, qui dispute ses premiers Mondiaux à 20 ans, mais aussi au grand favori suisse Marcel Hug, qui a amélioré son propre record des Mondiaux à l'occasion de cette demi-finale.

Les records tombent

Et si cette première journée de compétition s'est déroulée sous un temps clément dimanche, c'est une pluie de records qui s'est abbatu sur Charléty.

En lancers tout d'abord avec le record des championnats du monde de la Polonaise Roza Kozakowska en lancer de massues (Catégorie F32) et celui, au javelot, du Colombien José Gregorio Lemos (F38).

La performance de la journée est à attribuer au Bulgare Ruzhdi Ruzhdi, qui s'est offert un titre et un record du monde au lancer du poids, dans sa catégorie F55, grâce à un lancer à 12,68 m.

Les épreuves du 100 m ont également fait la part belle aux nouveaux temps de référence avec les records des championnats de l'Américain Jaydin Blackwell en série de la catégorie T38, de son compatriote Noah Malone en catégorie T12, ou encore du Brésilien Ricardo Gomez en catégorie T37.

Chez les femmes, l'Azerbaïdjanaise Lamiya Valiyeva a décroché un nouveau record en catégorie T13.

Enfin, recordman du 1500 m catégorie T52, le Japonais Tomoki Sato, a lui été sacré.