Mondiaux de ski: Clément Noël, dernier espoir pour les Bleus

Avec seulement trois top-10 dont aucun podium depuis le début des Mondiaux de ski à Saalbach en Autriche, le clan français pose dimanche ses derniers espoirs de médaille sur les slalomeurs, en particulier sur son champion olympique Clément Noël.

Rare éclaircie dans un hiver moribond pour les Français, marqué par les blessures de cadors comme Alexis Pinturault et Cyprien Sarrazin et par de piètres résultats sur le circuit, Clément Noël à tout à aller chercher dimanche même s'il assure que l'attente de résultats ne le pèse pas.

"Le poids sur les épaules, je me le mets tout seul car je sais que j'ai une grosse chance de médaille et j'ai envie d'aller la saisir", a assuré le skieur de Val d'Isère, quatre fois victorieux cet hiver entre les piquets et dans la course pour aller décrocher son premier globe de la discipline.

"Qu'il y ait des médailles avant ou pas, que tout repose sur moi ou pas, ça ne me dérange pas. Et puis il y a aussi toute l'équipe de slalom qui est solide", souligne-t-il alors que les Bleus comptent aussi sur le jeune Steven Amiez pour se rapprocher du podium autour duquel il tourne depuis le début de l'hiver.

N'empêche, à un an des JO de Milan/Cortina, un titre de champion du monde ferait du bien à une équipe de France à l'arrêt à Saalbach, avec seulement trois top-10 en huit courses disputées.

"J'ai juste à me lâcher"

Clément Noël veut y croire et assume son statut de favori dimanche, estimant qu'il s'apprête à prendre le départ de "la course la plus importante de l'année".

Le Français Clément Noël après sa victoire lors du slalom de Coupe du monde d'Adelboden (Suisse), le 11 janvier 2025 AFP/Archives

"C'est celle que j'ai cochée, je ne m'en cache pas", affirme, posé, le skieur de 27 ans. "Quoiqu'il arrive, ma saison ne sera pas pourrie mais il reste le plus important à aller chercher" : cette médaille mondiale qui lui a toujours échappé, d'un rien il y a deux ans à Courchevel quand il avait échoué au pied du podium pour trois centièmes.

"J'apprends de mes expériences passées aux Championnats du monde, elles ont toutes une saveur un peu différente", raconte Noël. "Mais là, je pense que je suis dans de bonnes dispositions pour réussir à me lâcher complètement et à faire mon ski. Je n'ai pas grand chose à prouver, j'ai juste à me lâcher, à me libérer, à essayer de skier le plus vite possible".

S'il semble sur un nuage cet hiver, malgré une entorse à la cheville en décembre qui l'a embêté quelques semaines, Clément Noël sait que rien n'est encore fait.

En slalom, "il y a beaucoup de gens qui skient vite et si on ne se livre pas à 100%, on peut être quasiment sûr qu'on ne sera pas sur le podium".

Sérénité retrouvée

Pas le droit non plus à la sortie de piste, comme ça a déjà été le cas à plusieurs reprises cet hiver, la dernière fois mercredi lors du combiné par équipes, quand Clément Noël a enfourché.

"C'est une faute qui arrive, je me suis un peu précipité", avait alors relativisé Clément Noël. Pour dimanche, "on va essayer de s'adapter et d'arriver avec beaucoup de calme et de sérénité. Le ski est bon, aujourd'hui (mercredi) ce n'est pas passé, c'est tout".

Le Français Clément Noël après le slalom du combiné des Championnats du monde 2025, à Hinterglemm (Autriche), le 12 février 2025 AFP/Archives

Après un hiver en demi-teinte la saison passée, marquée par quelques podiums sans aucune victoire, Clément Noël avait expliqué en novembre avoir retrouvé une certaine sérénité sur les skis qui lui avait permis de "lâcher prise" et de "laisser place à l'instinct pour skier le plus vite possible".

De quoi lui permettre de retrouver ce qui l'anime depuis ses débuts : la gagne.

"Moi ce que je cherche, c'est l'émotion de gagner une course. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire, je l'ai toujours dit", affirme Noël. "Faire deuxième, faire troisième, ça n'a rien à voir."

"Bon, sur des Mondiaux, faire deuxième ou troisième, je pense que c'est quand même pas mal", sourit-il.