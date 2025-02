Mondiaux de ski: Federica Brignone enfin reine du géant

Géante "Fede" ! A 34 ans, la skieuse italienne Federica Brignone a été sacrée jeudi à Saalbach championne du monde du géant, réalisant son "rêve depuis toujours" quatorze ans après sa première médaille mondiale dans la discipline.

Regard déterminé avant de prendre le départ, avec l'habituelle immense tête de tigre imprimée sur son casque, Brignone s'est engagée avec furie dans la seconde manche, sans ménager ses efforts sur une intraitable neige salée, et n'a fait que creuser l'écart sur ses concurrentes.

Sans la championne du monde en titre Mikaela Shiffrin, qui a renoncé en raison d'un blocage mental dans la discipline depuis sa grave blessure à l'abdomen fin novembre à Killington, Federica Brignone, déjà largement en tête de la première manche, s'est montrée impériale en seconde manche, creusant son avance pour devancer la Néo-zélandaise Alice Robinson de 90 centièmes. L'Américaine Paula Moltzan complète le podium avec un écart fou (+2,62 sec).

Voyant son avance à l'arrivée, Brignone a laissé éclater sa joie, devant un public acquis à la cause de la polyvalente Italienne tandis que le visage de sa maman, l'ancienne skieuse Maria Rosa Quario, débordait de fierté dans les tribunes.

"c'est l'un des plus beaux jours de ma vie, il va me falloir du temps pour comprendre toutes les émotions qui se bousculent", a réagi Brignone juste après sa victoire.

Longévité

La tête de tigre imprimée sur le casque de Federica Brignone, dans l'aire d'arrivée après sa victoire dans le géant des Mondiaux le 13 février 2025 à Saalbach AFP

Championne du monde du combiné en 2023 à Courchevel/Méribel, Federica Brignone décroche son deuxième titre mondial, son premier en géant, et confirme qu'elle vit à 34 ans l'un de ses plus beaux hivers sur les skis, elle qui enchaîne ces dernières semaines en Coupe du monde les succès en géant, en super-G et même en descente, une discipline dans laquelle elle ne s'était jamais imposée avant 2025.

"C'est mon rêve depuis toujours. Avec le géant, j'ai une histoire d'amour et de haine car c'est la discipline qui me stresse le plus et parfois je ne tiens pas la pression. Parfois j'y arrive comme aujourd'hui, et la sensation est juste incroyable", a expliqué la skieuse.

"J'étais très relâchée, presque trop à un moment au milieu de la course je me suis dit +oh, allez, c'est une compétition !+", a-t-elle encore raconté.

Triple médaillée olympique, vainqueure du gros globe de cristal en 2020, l'éternelle Brignone a remporté jeudi le titre mondial après lequel elle courait depuis ses premiers Mondiaux, à Garmisch en 2011, quand elle avait pris à 20 ans seulement la deuxième place du géant et s'était alors imposée comme une nouvelle étoile du ski.

Quatorze ans plus tard, la skieuse originaire de la vallée d'Aoste, désormais quintuple médaillée mondiale, boucle la boucle avec l'or dans sa discipline de prédilection, une semaine après l'argent du super-G et à un an des Jeux olympiques qui auront lieu chez elle en Italie et où elle sera forcément l'une des têtes d'affiche.

"Elle est incroyable", a réagi Alice Robinson, 23 ans et deuxième du géant jeudi. "Je pensais avoir fait une manche me permettant de gagner mais une fille comme Federica, elle mérite l'or, c'est une skieuse extraordinaire."

"Elle a onze ans de plus que moi et c'est tellement cool de la voir encore morte de faim", a souri Robinson.

Alors qu'elle fêtera ses 35 ans en juillet, "Fede" devient aussi la skieuse la plus âgée à s'imposer en Championnats du monde mais son succès jeudi n'a rien d'une surprise.

"Je vois bien Federica gagner quand même", pronostiquait mercredi la Française Tessa Worley, double championne du monde en géant en 2013 et en 2017. "Elle est en super forme, elle skie bien sur tous les terrains, même ceux qui sont un peu moins bien pour elle."

L'Italienne Federica Brignone dans la première manche du géant des Mondiaux le 13 févier 2025 à Saalbach AFP

Côté Françaises, les courses s'enchaînent sans éclaircies et le piètre bilan s'alourdit. Jeudi, Clara Direz est partie à la faute dans la seconde manche après avoir pris la 19e place de la première. Clarisse Brèche, qui a chuté dans la première manche, s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit, selon la Fédération française de ski.

Les Mondiaux se poursuivent vendredi avec le géant masculin.