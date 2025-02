Mondiaux de ski: la Suissesse Camille Rast impériale en slalom, pas de podium pour Shiffrin

Entrée dans une nouvelle dimension cet hiver, la Suissesse Camille Rast est devenue samedi championne du monde de slalom à Saalbach en Autriche, où la "reine" du ski Mikaela Shiffrin a terminé à la cinquième place.

Déjà en tête à l'issue de la première manche, ce qui ne lui était jamais arrivé sur le circuit mondial, Camille Rast n'a pas été perturbée par le mur final passé à l'ombre et a conservé son avance pour l'emporter devant une autre Suissesse, Wendy Holdener (+46 centièmes).

L'Autrichienne Katharina Liensberger complète le podium (+1 sec 32) devant des spectateurs locaux nombreux dans les tribunes mais aussi sur la piste avoisinante, qui grouillait de monde en ce premier samedi des vacances scolaires.

Avec sa victoire, la première pour la Suisse en slalom depuis le sacre de Vreni Schneider en 1991 --déjà à Saalbach--, Camille Rast s'impose parmi les grandes de la discipline.

Alors qu'elle n'était jamais montée sur un podium de Coupe du monde à l'entame de la saison, Rast enchaîne les succès depuis novembre, avec trois podiums dont deux victoires en slalom, discipline où elle n'a jamais quitté le Top 5 de l'hiver.

"C'est fou, je ne réalise pas encore. J'avais déjà été championne du monde chez les juniors, mais là c'est chez les grands. C'est le vrai titre", a jubilé la skieuse de 25 ans, qui a des Minions (les petits personnages jaunes de "Moi, moche et méchant") imprimés sur son casque.

Rast la rockett

La Suissesse Camille Rast (à droite) a été sacrée championne du monde de slalom devant sa compatriote Wendy Holdener à Saalbach (Autriche) le 15 février 2025 AFP

La nouvelle championne du monde de la discipline, originaire de Vetroz et également ancienne vététiste de haut niveau, revient pourtant de loin.

En 2017, après un premier top-10 en Coupe du monde, Rast contracte une mononucléose et vit ensuite une grosse dépression.

De retour sur le circuit, elle chute lourdement lors des Championnats de Suisse en mars 2019 et se rompt le ligament croisé antérieur du genou droit. Elle mettra du temps à revenir au haut niveau jusqu'à ce premier podium en Coupe du monde en novembre à Gurgl, avant sa première victoire huit jours plus tard à Killington.

Après avoir complètement dominé la deuxième manche, Wendy Holdener, 31 ans, passe encore tout près de la victoire, elle qui affiche 54 podiums en Coupe du monde pour seulement sept victoires, et six médailles mondiales individuelles pour deux titres (en combiné en 2017 et 2019).

"Je savais qu'après ma première manche et mon quatrième temps, j'avais besoin d'une grosse seconde manche pour un bon résultat et c'est que j'ai fait", a réagi Holdener. "Camille (Rast) a super bien skié, je suis contente pour elle."

Avec deux nouveaux podiums samedi, la Suisse confirme sa domination totale sur le ski mondial avec 12 médailles dont quatre en or (super-G, descente, combiné hommes, slalom femmes).

Shiffrin cinquième

L'Américaine Mikaela Shiffrin a terminé cinquième du slalom des Championnats du monde de ski alpin à Saalbach (Autriche) le 15 février 2025 AFP

Encore pas complètement remise d'une grosse blessure à l'abdomen survenue lors d'une chute en novembre, la reine du ski Mikaela Shiffrin a pris la cinquième place samedi, pour sa seule course individuelle des Mondiaux.

"Je n'avais pas réalisé que j'étais si près du podium mais je dirais que la journée s'est déroulée comme je l'avais anticipé", a affirmé l'Américaine, qui avait souligné avant la course ne pas viser de médaille, elle qui en a gagné sur les six derniers Mondiaux en slalom (dont quatre titres).

La meilleure skieuse du monde, 99 victoires sur le circuit, quitte quand même Saalbach avec l'or du combiné par équipes décroché avec sa partenaire Breezy Johnson, championne du monde de la descente.

Côté Françaises, Marion Chevrier a pris une belle 10e place, son meilleur résultat sur la scène mondiale, et Marie Lamure à terminé 12e.

Auteure d'une superbe deuxième manche (5e temps), Chevrier est restée un petit moment installée dans le "hot seat" réservé au leader provisoire.

"Je n'y croyais pas trop. C'est incroyable, c'est trop bien", a réagi la skieuse de La Plagne, trois fois victorieuse cet hiver en Coupe d'Europe et qui avait déjà réalisé une bonne manche de slalom lors du combiné par équipes (2e temps).

Les Championnats du monde se concluent dimanche avec le slalom masculin.