Mondiaux de ski: Mikaela Shiffrin, le slalom malgré tout

Une fois n'est pas coutume, Mikaela Shiffrin ne vise pas la victoire samedi lors du slalom des Mondiaux de ski à Saalbach en Autriche: pas encore remise d'une grave blessure à l'abdomen, la reine du ski prendra quand même le départ, malgré ses nombreux doutes.

"Ca devrait pourtant être simple, tout le monde veut courir un championnat du monde... Et me voilà en train de débattre si je devrais participer à telle ou telle course car je ne me sens prête ni physiquement, ni mentalement", a expliqué, touchante, l'Américaine de 29 ans au micro de la Fédération internationale de ski.

Les remises en question traversent Mikaela Shiffrin depuis le 30 novembre. Alors qu'elle filait tout droit vers une 100e victoire historique en Coupe du monde lors du géant de Killington (Etats-Unis), la skieuse de Vail est tombée.

Mais lors de sa chute, a priori sans gravité, elle a percuté un objet toujours pas identifié (surement son bâton ou une attache de filet de sécurité) et a été "empalée", selon ses mots, au niveau des muscles abdominaux obliques.

"C'est une blessure tellement étrange, pas du tout ce à quoi les gens s'attendent en ski, personne ne savait trop ce qu'il se passait", a raconté sur Eurosport la skieuse. "Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie, ça m'a demandé énormément de travail d'être là, de pouvoir prendre le départ" des Mondiaux, a-t-elle aussi expliqué.

Blocage mental

Pleine de doutes, Mikaela Shiffrin a admis qu'elle avait "sérieusement songé à rentrer à la maison" avant même le début de la compétition, notamment en raison d'un blocage mental en géant qui l'empêche de retrouver, pour l'instant, un niveau correct dans la discipline.

"Je pense qu'il me manque simplement du temps, on a essayé de revenir très vite, trop vite. Physiquement ça va mais j'ai encore du mal mentalement quand je prends de la vitesse", a-t-elle raconté.

L'Américaine Mikaela Shiffrin chute pendant la seconde manche du géant de Killington (Etats-Unis), comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, le 30 novembre 2024 AFP/Archives

"Je ne me rends même pas compte que j'ai peur, mais je n'arrive pas à faire les mouvements qu'il faut et je me retrouve à pleurer sans même comprendre pourquoi", a aussi ajouté Shiffrin, qui a dit sur Instragram qu'elle souffrait d'une forme de "stress post-traumatique."

Finalement, la reine du ski, quintuple vainqueure du gros globe, a décidé de rester à Saalbach en abandonnant le géant, pour courir à la place le tout nouveau combiné par équipes avec son amie d'enfance Breezy Johnson et y décrocher un octuple titre mondial.

Convaincue d'y participer en slalom par sa partenaire Breezy Johnson, championne du monde de la descente, Shiffrin s'est rassurée entre les piquets en réalisant le troisième temps de sa manche, suffisant pour remporter l'or avec sa coéquipière.

"J'avais si peur, mais je voulais être là et ces deux dernières semaines, c'est quelque chose que je n'avais pas beaucoup ressenti", a ensuite expliqué la skieuse, visiblement éreintée en zone mixte.

"J'étais terrifiée mais (le combiné par équipes) m'a permis de changer d'état d'esprit", a-t-elle aussi confié.

"Je vais m'accrocher"

US' Mikaela Shiffrin competes in the Slalom run of the Women's Team Combined event of the Saalbach 2025 FIS Alpine World Ski Championships in Hinterglemm on February 11, 2025 AFP/Archives

Un peu rassurée par son niveau en slalom, Shiffrin affirme toutefois qu'elle aborde la course de samedi sans ambition de médaille, elle qui en possède déjà six dans la discipline, dont quatre en or.

"Je me sens si loin d'une quelconque médaille cette année, c'est très étrange comme position : je suis en convalescence et toutes les autres sont prêtes à se battre pour une médaille", a raconté Shiffrin.

Finalement, Mikaela Shiffrin a accepté son niveau du moment et se dit prête à "essayer", malgré tout, d'aller chercher la médaille entre les piquets samedi.

"C'est important pour moi d'être ici. J'ai du mal à gérer les attentes qu'il y a sur moi mais je vais m'accrocher (à sa bonne manche de slalom lors du combiné, NDLR), partir de ça pour tenter d'aller chercher une médaille en slalom."

"Je ne sais pas si j'en suis capable, mais je vais essayer", a-t-elle conclu.