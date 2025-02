Mondiaux de ski: retour en or pour Shiffrin, sacrée avec Johnson en combiné par équipes

Les Américaines Mikaela Shiffrin (à gauche) et Breezy Johnson fêtent leur victoire en combiné par équipes aux Mondiaux de ski de Saalbach le 11 février 2025 à Hinterglemm en Autriche

Grièvement blessée à l'abdomen en novembre, la star du ski américain Mikaela Shiffrin a retrouvé la victoire mardi avec l'or du combiné par équipes, lançant parfaitement ses Mondiaux à Saalbach (Autriche) tandis que sa coéquipière Breezy Johnson a doublé la mise après son succès en descente.

Nouveauté au programme des Mondiaux-2025 avant son introduction aux JO-2026, le combiné par équipes a séduit les skieuses qui se sont quasiment toutes prêtées au jeu: l'une dispute l'épreuve de vitesse (descente) et l'autre l'épreuve technique (slalom).

Victorieuse de la descente samedi, Breezy Johnson a terminé quatrième de la manche de descente à 51 centièmes de la leader Lauren Macuga, plaçant Shiffrin en bonne position pour aller chercher une médaille.

Shiffrin a ensuite réussi une manche de slalom très solide (3e temps) pour combler l'écart et s'offrir la première victoire de ses Mondiaux et sa 15e médaille en Championnats du monde, un record absolu qu'elle codétient désormais avec l'Allemande Christl Cranz, dont les succès remontent aux années 1930.

Derrière le duo Johnson/Shiffrin, les Suissesses Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener prennent la deuxième place (+ 39 centièmes) grâce à une superbe manche de slalom de Holdener.

Devant une tribune clairsemée, les Autrichiennes Stephanie Venier et Katharina Truppe (+53 centièmes) prennent la médaille de bronze à domicile, réveillant un public inhabituellement endormi mardi.

Amies d'enfance

L'histoire est belle pour Shiffrin : grièvement blessée à l'abdomen à la suite d'une chute à Killington fin novembre, la meilleure skieuse de l'histoire (99 succès en Coupe du monde) n'a repris la compétition que fin janvier lors du slalom de Courchevel (10e).

Pas encore totalement remise, elle avait dans un premier temps annoncé qu'elle ne disputerait pas le combiné par équipes pour se concentrer sur le géant et le slalom individuels.

Lundi, elle a finalement indiqué qu'elle renonçait au géant en raison d'un blocage mental dans la discipline depuis sa chute et qu'elle participerait donc au combiné avec son amie d'enfance Breezy Johnson, sacrée en descente samedi et qui double donc la mise mardi.

"Quand j'ai réalisé que ce ne serait pas possible de faire le géant, j'ai réfléchi a faire le combiné et en fait, j'avais envie d'y être. C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup ressenti ces deux dernières semaines", a dit Shiffrin après la course.

"C'est assez fou, si on nous avait dit quand on s'est rencontrées que l'on serait en équipe aux Championnats du monde pour décrocher une médaille, on n'y aurait pas cru", a glissé Johnson, de retour dans le circuit mondial depuis décembre après une suspension de 14 mois pour manquements à ses obligations antidopages.

Johnson savourait sa deuxième médaille d'or après celle de la descente samedi : "les deux médailles sont si différentes, elles ont chacune leur propre histoire, c'est génial."

Lindsey Vonn durant la descente du combiné par équipes aux Mondiaux de ski de Saalbach à Hinterglemm en Autriche le 11 février 2025 APA/AFP

Vonn toujours loin

L'autre superstar américaine du ski Lindsey Vonn, aux prestations plus que décevantes depuis le début des Mondiaux (abandon en super-G, 15e en descente), a terminé 16e du combiné, où elle était alignée avec AJ Hurt.

21e de la manche de descente à plus de deux secondes et demi de Macuga, Vonn - de retour sur le circuit mondial à 40 ans et après six années de retraite - termine ses Mondiaux sans l'éclat espéré mais veut croire en ses chances d'être compétitive aux Jeux de Milan / Cortina l'année prochaine.

"Honnêtement, je ne sais pas ce qui cloche. Je n'ai réussi à prendre de la vitesse nulle part, à aucun moment. J'ai clairement du travail à faire", a réagi Vonn en évoquant des problèmes de matériel.

"Je pense qu'en ce moment, techniquement, je skie mieux qu'avant mais je ne suis pas rapide, c'est quelque chose qui ne m'a jamais posé de problèmes avant donc je découvre, et je dois juste le découvrir... Mais encore une fois, j'ai un an pour trouver la solution", a-t-elle ajouté.

Côté Françaises, la paire Romane Miradoli / Marion Chevrier a pris la 11e place grâce à un slalom très solide de Marion Chevrier, qui a terminé deuxième de la manche devant Shiffrin et les autres meilleures du circuit cet hiver.

"J'ai juste fait mon ski, j'ai essayé d'être la plus sereine possible", a raconté Chevrier après sa course alors qu'elle s'alignera samedi dans le slalom en individuel.

Derrière, Laura Gauché et Marie Lamure ont terminé 13e, tandis que le duo Karen Clément/Clarisse Brèche a pris la 20e place.