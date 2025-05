Mondiaux de tennis de table: Alexis Lebrun se retire en simple

Alexis Lebrun, de retour de blessure et qui devait disputer mardi son deuxième tour des championnats du monde en simple à Doha, est forfait, a indiqué la Fédération française de tennis de table.

Le pongiste de 21 ans reste engagé en double aux côtés de son frère cadet Félix. N.1 mondiaux, ils affronteront au troisième tour la paire suédoise composée par Anton Kallberg et Truls Moregard.

"Le protocole médical de récupération ne lui permet pas l'enchaînement de deux matches le même jour", a précisé la Fédération dans un communiqué, "ce qui aurait pu être le cas si victoire en simple" mardi, contre le Taïwanais Lin Yen-Chun, 283e mondial.

Alexis Lebrun (N.8) a fait son retour à la compétition à l'occasion de ces Mondiaux au Qatar, presque deux mois après une blessure à la main contractée aux championnats de France.

Battu à cette occasion par son frère Félix, N.6 mondial, en finale, il avait frappé de frustration la table et s'était blessé.

Éloigné depuis des tournois pour se soigner, il n'a reçu le feu vert de l'entourage des Bleus que la veille de son entrée en lice à Doha et avait réussi son retour en battant (4-0) le Togolais Kokou Fanny.

"On va faire match par match", avait expliqué le joueur après la rencontre, "d'habitude on dit toujours ça et ce n'est pas vrai, mais là c'est vrai".