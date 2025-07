Mondiaux d'escrime: les Bleus ont fini la saison sur une bonne note

"Dans la continuité des championnats d'Europe" avec une première place au classement des nations, l’équipe de France d'escrime a globalement réussi ses Mondiaux à Tbilissi, en particulier par équipes, et devrait s'appuyer sur ses résultats pour lancer la nouvelle olympiade.

En remportant l'or mercredi, les sabreuses emmenées par la vice-championne olympique Sara Balzer, ont permis aux Bleus de clore cette édition avec une sixième médaille (deux titres). Un "bon bilan", estime le DTN Stéphane Marcellin, qui "trouve que cela va surtout dans la continuité des championnats d'Europe" à Gênes où les Français avaient accroché cinq titres (9 médailles).

Sans plusieurs têtes d'affiche des JO de Paris (Manon Apithy-Brunet, Yannick Borel, Ysaora Thibus, Auriane Mallo-Breton, Enzo Lefort, Romain Cannone...), et après des saisons plus ou moins complètes, les Bleus s'avançaient sans toutes les certitudes.

"On a réussi tant mieux, on n'aurait pas réussi, mon avis serait le même", complète Stéphane Marcellin qui insiste sur le "recul" à prendre par rapport à ces premiers Mondiaux post-olympiques. Mais "cela va me permettre de construire ce projet de Los Angeles 2028".

. La force du collectif

Dans les points positifs à retenir, l’équipe de France pourra en tout cas d'appuyer sur sa force collective.

Ses deux titres ont été acquis dans les épreuves par équipes, chez les femmes. Les épéistes tricolores, avec Marie-Florence Candassamy, ont créé la belle surprise en allant décrocher l'or pour la première fois depuis 2008.

Les sabreuses Faustine Clapier, Sara Balzer, Sarah Noutcha et Toscane Tori médaillées aux Mondiaux de Tbilisi, le 30 juillet 2025 AFP

Quelques jours plus tard, les sabreuses emmenées par Sara Balzer et Sarah Noutcha ont su mettre de côté la déception d'une élimination en quarts en individuel pour s'imposer, un mois après leur titre européen.

Le tout sans la championne olympique Manon Apithy-Brunet (maternité) notamment, mais avec les jeunes Toscane Tori, 21 ans et Faustine Clapier, 23 ans.

"Je pense que cela est sain, elles pensent toutes aux Jeux de 2028, expliquait l'entraîneur Matthieu Gourdain avant les Mondiaux. "Avec Manon, Sara Balzer, Sarah Noutcha, elles se disent que les places vont coûter cher. Je leur ai dit qu'il était possible de se planter mais on ne peut pas se permettre de ne pas tout donner", poursuit-il.

A ce bilan est venu s'ajouter l'argent des fleurettistes.

. Le beau retour de Ranvier

Pas de médaille en revanche du côté des hommes. Les Bleus ont notamment échoué lors du match pour la troisième place au fleuret et à l'épée. En pleine reconstruction, l'équipe masculine d'épée a aussi manqué son épreuve individuelle où seul Alexandre Bardenet s'est hissé au deuxième tour.

La fleurettiste Pauline Ranvier, médaillée d'argent aux Mondiaux d'escrime de Tbilisi, le 25 juillet 2025 AFP/Archives

Mais Stéphane Marcellin "ne l'analyse pas comme une déception, cette équipe a été championne d'Europe et termine 4e ici. Ce n'est pas la meilleure place mais en début de saison on aurait signé pour ce genre de performance".

Venu à Tbilissi en qualité de N.1 mondial, le sabreur Sébastien Patrice est quant à lui sans doute reparti déçu.

Après une saison réussie, le Marseillais a été éliminé dès le second tour et les Bleus ont terminé 5e par équipes. Son grand-frère, Jean-Philippe, a lui confirmé en décrochant l'argent.

Finalement, la Française la plus récompensée reste Pauline Ranvier, double vice-championne du monde de fleuret. Une belle revanche pour la tireuse de 31 ans qui avait souffert de l'échec des Jeux olympiques (élimination en 8es de finale en individuel, quarts de finale par équipes).