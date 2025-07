Mort d'Ahmed Faras, ex-capitaine du Maroc et figure du football africain

C'est un pan de l'histoire du football marocain qui est parti avec la disparition de Ahmed Faras. En 1976, l'attaquant et capitaine de la sélection avait mené les Lions de l'Atlas à leur unique sacre en Coupe d'Afrique des nations en 1976.

Ahmed Faras est décédé à 78 ans d'une longue maladie. C'est ce qu'a annoncé la Fédération marocaine de football en publiant une photo d'hommage sur son site.

Le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a exprimé "ses sincères condoléances et sa compassion à la famille et aux proches" du défunt ainsi qu'à "toute la grande famille du football marocain".

"Un nom immortel du football marocain"

"Feu Ahmed Faras est un nom immortel dans l'histoire du football marocain", souligne le président de la Fédération.

Ahmed Faras a évolué toute sa carrière au club de la Jeunesse de Mohammedia (1965-1982), remportant le championnat en 1980, la Coupe du Trône en 1972 et 1975, ainsi que la Supercoupe en 1975. Il a également terminé meilleur buteur du championnat à deux reprises (1969 et 1973), avec 16 buts, avant de prendre sa retraite en 1982.

36 buts en 94 sélections

Sous le maillot de l'équipe nationale, il a inscrit 36 buts en 94 sélections entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, un record.

En 1975, il est devenu le premier Marocain et Arabe à remporter le Ballon d'or africain. Un an plus tard, il a mené les Lions de l'Atlas à leur seul sacre continental lors de la CAN en Éthiopie, décrochant aussi l'or aux Jeux arabes.