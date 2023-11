MotoGP: Alex Marquez remporte le sprint du GP de Malaisie devant Jorge Martin et Francesco Bagnaia

Le pilote espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) après avoir remporté la course sprint du GP de Malaisie de MotoGP, à Sepang, le 11 novembre 2023

L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté le sprint du GP de Malaisie de MotoGP devant son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac), qui a légèrement réduit l'écart au championnat sur l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), troisième samedi sur le circuit de Sepang.

Parti en quatrième position, Marquez a réalisé une course superbe pour décrocher son deuxième succès en sprint de la saison après Silverstone en août, tandis que Martin a repris deux points à Bagnaia pour revenir à 11 longueurs du leader.

"Aujourd'hui (samedi) je voulais absolument gagner. On a un super rythme ici donc même pour demain (dimanche) on a une chance pour le Grand Prix. Je ne m'attendais pas forcément à être devant mais j'ai tout fait à la perfection donc je suis très content, surtout qu'on avait été en difficulté lors des dernières courses", a souligné Marquez.

Le champion du monde en titre, qui avait arraché la pole position au nez et à la barbe de Martin, qui venait de chuter, samedi en fin de matinée, n'a pas réussi à confirmer dans l'après-midi dans la chaleur malaisienne.

"On avait besoin de faire le maximum et ce n'était pas suffisant pour gagner aujourd'hui. Je n'avais pas un bon feeling sur la moto", a déclaré Bagnaia.

Il a même dû compter sur la bienveillance de son coéquipier et compatriote Enea Bastianini, qui semblait plus en rythme mais ne l'a jamais attaqué, probablement après avoir reçu des consignes de son équipe Ducati.

"Quand on n'a rien à gagner, on doit protéger son copain, son coéquipier, c'est normal", a confirmé Paolo Ciabatti, le directeur sportif de Ducati, au micro de Canal+.

Une fois n'est pas coutume, Martin n'a pas pris un excellent départ et a rapidement perdu deux places pour se retrouver quatrième derrière Bagnaia, Marquez et Bastianini.

S'il a rapidement doublé Bastianini, il n'a jamais été en mesure de lutter pour la victoire même s'il a réussi à dépasser Bagnaia quelques secondes après Marquez.

Le pilote italien de l'équipe Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, prend un virage lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix MotoGP de Malaisie sur le circuit international de Sepang, le 11 novembre 2023 AFP

"C'était une superbe course, le rythme était incroyable avec une grosse lutte. Je n'ai pas fait un très bon départ et j'ai essayé de regagner des positions. Je pensais pouvoir gagner mais je suis content de ma deuxième place, c'est une bonne performance et il faudra réitérer cela demain (dimanche)", a expliqué le Madrilène.

Le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), parti 12e, a terminé à la huitième position, alors que son compatriote Fabio Quartararo (Yamaha) n'a pas réussi à capitaliser sur sa huitième place initiale. Gêné dans le premier tour, il n'a fini que 16e, loin des points.