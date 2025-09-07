MotoGP: Alex Marquez s'impose en Catalogne et met fin à la série de son frère Marc

Le
07 Sep. 2025 à 12h56 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
B'Espagnol Alex Marquez (à droite) à remporté le Grand Prix de MotoGP de Catalogne le 7 septembre 2025 à Montmeló, en périphérie de Barcelone, interrompant la série de 15 victoires consécutives de Marc Marquez (à gauche), son frère et pilote rival

AFP/Archives
Josep LAGO
2 minutes de lecture

Fin de série pour Marc Marquez ! Le pilote Ducati, qui restait sur 15 victoires consécutives, a vu cette série s'interrompre sur ses terres, en Catalogne, où son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) s'est imposé dimanche lors du Grand Prix.

Parti en pole position, Alex Marquez a eu les nerfs solides et a réalisé une superbe course pour tenir la dragée haute à son frère aîné et l'empêcher d'avoir une première "balle de match" le week-end prochain lors du GP de Saint-Marin à Misano.

Marc Marquez, tout près de décrocher une septième couronne planétaire qui lui permettrait d'égaler son grand rival italien Valentino Rossi, devra en effet attendre au moins jusqu'au Japon à la fin du mois pour remporter le titre.

Le sextuple champion du monde avait pourtant pris le meilleur départ en sortant en tête du premier virage, suivi par son frère et un troisième Espagnol, Pedro Acosta (KTM).

Mais Alex a rapidement dépassé son frère aîné et, même s'il n'a jamais réussi à vraiment le distancer, il a tenu bon pour remporter le deuxième Grand Prix de sa carrière après Jerez en avril, quand il avait profité de la chute de Marc pour l'emporter.

Le podium est complété par l'Italien Enea Bastiannini, qui a offert un podium inattendu à l'équipe française KTM-Tech3, sous les yeux de son futur patron italo-américain Günther Steiner. L'ancien directeur de l'équipe Haas en F1 a en effet annoncé vendredi avoir bouclé le rachat de l'équipe fondée par le Français Hervé Poncharal.

Acosta, le seul à avoir choisi un pneu tendre à l'arrière, a dû se contenter de la quatrième place après avoir été troisième durant les deux-tiers de la course.

Le Français Fabio Quartararo, deuxième sur la grille et qui avait pris une superbe deuxième place samedi lors du sprint, a terminé cinquième après avoir bien résisté au guidon de sa Yamaha.

Le remontée du jour est à mettre à l'actif de Francesco Bagnaia (Ducati). Le double champion du monde italien, qui partait en 21e position après des qualifications catastrophiques, est parvenu à finir au septième rang.

L'autre Français de la grille, Johann Zarco (Honda-LCR) a chuté au 11e tour alors qu'il avait réalisé une superbe première moitié de course.

