MotoGP: Bagnaia assure, Martin contrôle

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a rempli sa mission en remportant samedi le sprint du GP de Barcelone, dernière manche de la saison de MotoGP, réduisant un peu l'écart sur le leader espagnol du championnat, Jorge Martin (Ducati-Pramac), troisième mais toujours en position de force avant le Grand Prix de dimanche.

Le double champion du monde en titre était obligé de gagner pour garder un espoir de réaliser le triplé et il a retardé l'échéance en dominant de la tête et des épaules une course qu'il a menée presque de bout en bout.

Le Turinois a ainsi repris cinq points à son rival grâce aussi à son équipier et compatriote Enea Bastianini, qui a donné du fil à retordre à Martin et l'a doublé dans le dernier tour.

"J'ai fait ce que j'avais à faire avec la pole position et la victoire en sprint. Mes sensations sont très bonnes depuis le début du week-end. Je m'attends à une course similaire dimanche, avec Jorge qui ne prendra pas de risques et moi qui devrai l'emporter, donc la situation est difficile pour moi", a reconnu Bagnaia.

L'Espagnol, qui a pris soin d'éviter tout contact avec ses adversaires et a parfois contrôlé en prenant moins de risques que d'habitude, conserve une confortable avance de 19 points avant le dénouement de la saison prévu dimanche après-midi sur le circuit de Barcelona-Catalunya.

Combat des chefs entre les pilotes Ducati Francesco Bagnaia (en tête), le leader du championnat du monde Jorge Martin (deuxième) et Enea Bastianini, pendant le sprint du GP de MotoGP de Barcelone samedi. AFP

"Je me sens bien, même si la course a été un peu tendue. J'ai piloté comme d'habitude et la bataille avec Enea a été très belle. Je pensais pouvoir le contrôler dans le dernier tour mais finalement il a réussi à me dépasser. Le plus important, c'est d'avoir pris des points importants qui me donnent un peu plus de sérénité", a souligné le Madrilène.

Martin a résisté à la pression

Martin, qui était dans la situation inverse l'année dernière et avait échoué à détrôner Bagnaia, a parfaitement résisté à la pression et mis de côté sa fougue qui lui a parfois joué des tours par le passé.

"Mon objectif reste le même pour le Grand Prix, je ne vais pas courir pour finir neuvième même si cela serait suffisant, je vais viser le podium et la clé sera de rester concentré et de piloter intelligemment, sans prendre de risques inutiles", a estimé le pilote Pramac.

Jorge Martin (à droite) devance Enea Bastianini lors du sprint du GP de Barcelone de MotoGP, samedi sur le circuit de Catalogne. AFP

Lors des qualifications samedi matin, le vice-champion du monde avait déjà assuré l'essentiel en décrochant une quatrième place sur la grille un peu décevante sur le papier mais qui reste un bon résultat dans l'optique du Grand Prix, d'autant qu'il réussit très souvent ses départs.

Tel un métronome, Bagnaia, déjà le plus rapide des essais qualificatifs vendredi, avait, lui, signé une nouvelle pole position pour continuer à rêver d'un improbable retournement de situation.

Toutefois, même s'il l'emporte dimanche et réalise ainsi un week-end parfait, cela ne sera pas forcément synonyme de triplé puisque le Transalpin va devoir compter sur un faux pas de Martin pour rafler la mise.

En effet, si l'Espagnol termine dans les neufs premiers du 20e et dernier Grand Prix de la saison, il sera sacré quoi qu'il arrive, alors que l'Italien doit absolument l'emporter, ou alors terminer deuxième si Martin ne fait pas mieux que 15e.

Pour la troisième saison de suite, le titre mondial de MotoGP va donc se disputer lors de la dernière course. Si Bagnaia, arrivé en position de force en 2022 face au Français Fabio Quartararo et en 2023 face à Martin, avait décroché la couronne les deux premières fois, il lui sera difficile dimanche de réaliser la passe de trois.