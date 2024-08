MotoGP: Bagnaia domine les essais qualificatifs en Autriche

Le double champion du monde en titre de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati) a réalisé le meilleur temps des essais qualificatifs du Grand Prix d'Autriche, 11e manche de la saison, vendredi au Red Bull Ring.

L'Italien n'a pas fait de détails et a surclassé ses adversaires, battant le record du circuit et reléguant les Ducati-Pramac de son compatriote Franco Morbidelli et du leader espagnol du championnat, Jorge Martin, à respectivement 281 et 319 millièmes de secondes.

Habituellement un peu en retrait le vendredi, Bagnaia, qui pointe à seulement trois longueurs de Martin au classement des pilotes, a mis la pression sur le Madrilène, pourtant très à l'aise sur le vallonné tracé autrichien, à l'image de son meilleur chrono lors des essais libres vendredi matin.

Le pilote espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) lors des essais du Grand-Prix d'Autriche MotoGP sur le circuit de Spielberg le 16 août 2024. AFP

Marc Marquez (Ducati-Gresini), sextuple champion du monde espagnol de MotoGP, pointe au quatrième rang, devant le Sud-Africain Brad Binder, qui court presque à domicile sur les terres de KTM. Alex Marquez (Ducati-Gresini) a, lui, pris la sixième place, confirmant la domination de Ducati, qui compte sept de ses huit motos dans les dix premiers.

L'autre constructeur italien, Aprilia, a décroché les septième et huitième positions grâce aux Espagnols Aleix Espargaro et Maverick Vinales, tandis que le Top 10 est complété par les Italiens Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et Enea Bastianini (Ducati).

La principale surprise de la journée est venue du prodige espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech3), qui a échoué à la 11e place des essais, synonyme de passage en Q1, la première partie des qualifications.

Le rookie espagnol, un peu à la peine depuis quelques semaines après un début de saison tonitruant, a subi trois chutes vendredi dont une à environ 250 km/h, heureusement sans conséquence.

En revanche, l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a chuté en début de session et souffre d'une luxation de l'épaule gauche. Il a donc été contraint de déclarer forfait pour la suite du week-end.

Le pilote français Johann Zarco (Honda-LCR) lors des essais du Grand Prix d'Autriche MotoGP sur le circuit de Spielberg le 16 août 2024. AFP

Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Honda-LCR) n'ont pas réussi non plus à terminer parmi les dix premiers.

Le champion du monde 2021 a longtemps été en mesure d'arracher sa qualification directe en Q2, mais il a finalement été éjecté du Top 10 dans les deux dernières minutes de la séance pour seulement 99 millièmes de seconde.

L'Avignonnais a de son côté obtenu une encourageante 14e place à moins de quatre dixièmes de Bastianini et a encore été le plus rapide des quatre pilotes Honda.

. Classement des essais qualificatifs:

1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1:28.508 (Q)

2. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-Pramac) à 0.281 (Q)

3. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) 0.319 (Q)

4. Marc Marquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.350 (Q)

5. Brad Binder (RSA/KTM) 0.461 (Q)

6. Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.548 (Q)

7. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.599 (Q)

8. Maverick Vinales (ESP/Aprilia) 0.609 (Q)

9. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) 0.725 (Q)

10. Enea Bastianini (ITA/Ducati) 0.773 (Q)

11. Pedro Acosta (ESP/GasGaS-Tech3) 0.800

12. Jack Miller (AUS/KTM) 0.821

13. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.872

14. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 1.098

15. Augusto Fernandez (ESP/GasGaS-Tech3) 1.254

16. Luca Marini (ITA/Honda) 1.301

17. Alex Rins (ESP/Yamaha) 1.314

18. Miguel Oliveira (POR/Aprilia-Trackhouse) 1.373

19. Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse) 1.444

20. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 1.550

21. Pol Espargaró (ESP/KTM) 1.675

22. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 1.913

23. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 2.037

24. Joan Mir (ESP/Honda) 2.149

25. Stefan Bradl (GER/Team HRC) 2.387

./bds/nb/jld