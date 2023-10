MotoGP: Bagnaia et Martin lancent le sprint final en Indonésie

Le championnat MotoGP, plus serré que jamais, entre dans sa dernière ligne droite ce week-end en Indonésie où le leader Francesco Bagnaia (Ducati) et son dauphin Jorge Martin (Ducati-Pramac) devraient se livrer une belle bataille.

Le champion du monde en titre italien, qui a vu son avantage fondre comme neige au soleil, ne possède plus que trois points d'avance sur son concurrent espagnol et devra réagir sur le circuit de Mandalika, 15e manche sur 20 de la saison.

"Mon approche reste la même: rester concentré et donner le meilleur de moi-même pour obtenir le meilleur résultat possible. La météo est incertaine, mais je suis persuadé que je pourrai bien faire, quelles que soient les conditions", a expliqué le Turinois.

Martin, qui a remporté deux des trois derniers GP et les trois derniers sprints, est en revanche l'homme en forme du moment et tentera de poursuivre sur sa lancée sur l'île de Lombok, où il pourrait prendre les commandes du championnat pour la première fois de la saison.

"Je vais garder le même état d'esprit de travailler au jour le jour. Je suis très proche (de Bagnaia), maintenant c'est un championnat de six courses qui débutent mais la mentalité reste la même: être compétitif et gagner", a expliqué l'Espagnol.

Bezzecchi apte mais chute

L'Italien Marco Bezzechi de l'écurie VR46, second du sprint lors du weekend du GP d'Italie au Mugello le 10 juin 2023 AFP/Archives

Dans la course au titre, la principale inconnue en vue du week-end à Mandalika était la participation ou non de Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), troisième au classement à respectivement 54 et 51 de Bagnaia et Martin.

L'Italien, opéré dimanche d'une fracture de la clavicule droite, a obtenu le feu vert des médecins vendredi matin à son arrivée sur le circuit.

Mais après 18 tours, l'Italien a chuté à pleine vitesse dans le virage 11 du circuit et a atterri dans le gravier. Il a cependant réussi à regagner seul les stands en marchant et a ensuite été déclaré "apte" à prendre part dans l'après-midi aux essais qualificatifs, ont indiqué les organisateurs, puis son équipe.

"Ce sera une course contre la montre pour essayer d'être en piste vendredi. Ce n'était pas une blessure nécessaire, surtout à ce moment crucial de la saison", avait déclaré mercredi l'Italien, qui a suivi cette semaine un "programme de kinésithérapie très intensif".

A titre de comparaison, son coéquipier italien Luca Marini, qui avait subi la même blessure en Inde fin septembre, avait manqué le GP du Japon la semaine suivante. Il a revanche été déclaré apte pour disputer le GP d'Indonésie, tout comme son compatriote Enea Bastianini (Ducati), victime de deux fractures à la main et la cheville gauches lors du GP de Catalogne début septembre.

Les Espagnols Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui s'était brisé trois côtes en Inde, et Alex Rins (Honda-LCR), convalescent depuis ses fractures au tibia et au péroné de la jambe droite au Mugello début juin, pourront eux aussi participer à cette manche indonésienne.

Le pilote français de Prima Pramac Racing Johann Zarco pendant une séance d'essais lors du Grand-Prix du Japon sur le circuit de Motegi au Japon le 29 septembre 2023 AFP/Archives

Zarco veut le guidon de Marquez

Côté français, les regards se tourneront d'abord vers Johann Zarco (Ducati-Pramac), au centre de l'actualité depuis l'officialisation jeudi du départ du sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda) chez Ducati-Gresini.

L'Avignonnais, qui s'est engagé fin août avec l'équipe satellite LCR, espère récupérer le guidon libre dans l'écurie officielle du constructeur nippon. Son agent a d'ailleurs fait le déplacement en Asie pour lancer les négociations.

"En ayant un contrat avec Honda, prendre la place de Marc pourrait avoir du sens, a expliqué Zarco. J'ai pris la décision de partir, de me lancer dans ce défi avec Honda dans un moment assez critique. Après toutes ces décisions, être pilote d'usine serait un bon choix."

L'autre Français Fabio Quartararo (Yamaha) aborde ce week-end à Mandalika en confiance, avec l'espoir de lutter pour le podium grâce aux pneus plus durs fournis par Michelin ce week-end.

"Pour être honnête, sur cette piste, j’ai de hautes attentes. Les pneus, nous n’avons ceux-ci qu’une fois dans l’année. Je ne vais pas dire que c’est un avantage, mais en tout cas c’est moins un avantage pour Ducati et les autres. J’espère et je m’attends donc à ce que l’on se batte pour le podium sur cette piste", a affirmé le Niçois.