MotoGP: Bagnaia gagne au Japon et resserre l'écart avec Martin au championnat

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix du Japon, réduisant à dix points l'écart sur le leader au championnat du monde, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) qui a terminé 2e dimanche.

Bagnaia a totalement dominé la course après s'être emparé de la tête juste après le départ, donné sur une piste légèrement humide. Le jeune prodige espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech3), parti en pole position, est rapidement tombé tout comme la veille pendant la course sprint.

C'est un autre espagnol, le sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati-Gresini), qui monte sur la 3e marche du podium et reste 4e au championnat mais loin de la lutte entre les deux premiers.

Parti 11e sur la grille, Martin a effectué une fantastique remontée, terminant à une seconde de Bagnaia et garde un avantage de 10 points au championnat sur l'Italien alors qu'il reste quatre courses à disputer.

"On a réussi à gagner 11 points ce weekend", a souligné le vainqueur après l'arrivée, gardant les yeux fixés sur un 3e titre après ceux remportés les deux années précédentes. Il avait déjà gagné la course sprint la veille, Martin finissant lui 4e. L'Espagnol compte désormais 392 points au championnat pour 382 à l'Italien qui compte désormais 8 victoires en GP cette année pour seulement 3 à Martin qui s'est toutefois montré plus régulier.

Martin a reconnu que Bagnaia était intouchable dimanche. "Je n'ai jamais eu une chance de le rattraper", a-t-il déclaré, en se satisfaisant de sa 2e place.

Les pilotes Francesco Bagnaia (au centre), Marc Marquez (à droite) et Jorge Martin (à gauche) sur le podium du Grand Prix moto du Japon à Motegi le 6 octobre 2024. AFP

Acosta, qui avait obtenu samedi la première pole position de sa jeune carrière en MotoGP où il débute cette année, n'a pas gardé son bien très longtemps en se faisant immédiatement passer par "Pecco" Bagnaia.

Puis, comme la veille pendant le sprint, Acosta a chuté en accélérant trop fort à la sortie d'un virage. S'il est parvenu à relever sa moto couchée dans le bac à graviers, il est reparti en dernière position avant d'abandonner plus tard, dépité.

Folle remontée de Martin

Cela a profité à Jorge Martin, parti seulement 11e sur la grille mais auteur d'un départ canon. Déchainé, il s'est lancé aux trousses de Bagnaia parvenant à revenir à environ à une seconde de son rival.

Le temps restait menaçant et les drapeaux blancs signalant l'apparition de la pluie ont été brièvement déployés, donnant aux pilotes la possibilité de rentrer au stand pour échanger leur moto contre une autre équipée de pneus pour la pluie.

Le pilote espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) à l'arrivée du Grand Prix du Japon MotoGP sur le circuit de Motegi le 6 octobre 2024. AFP

Mais aucun n'a fait ce choix. A bon escient car le soleil a rapidement fait sa réapparition, Bagnaia maintenant un écart de l'ordre d'une seconde sur Martin, lui-même suivi de Marquez à plus de 3 secondes, un ordre qui ne devait pas changer jusqu'à l'arrivée.

Les Français Johann Zarco (Honda-LCR) et Fabio Quartararo (Yamaha) ont terminé respectivement 11e et 12e. Quartararo est tombé en panne d'essence à la sortie du dernier virage se faisant dépasser par Zarco et ne cachait pas son mécontentement après l'arrivée. Mais, outre cet incident, les machines japonaises, que cela soit Honda ou Yamaha, se sont encore montrées largement inférieures chez elles aux machines européennes, Ducati --qui a déjà en poche le titre mondial des constructeurs cette année-- en tête.

Dans les catégories intermédiaires, le Colombien David Alonso a été sacré champion du monde en Moto3 alors que le Japonais Ai Ogura a terminé 2e de la course des Moto2 et possède désormais une avance de 60 points au championnat.

La prochaine épreuve est le Grand Prix d'Australie dans deux semaines.