MotoGP: Bagnaia s’impose en Indonésie et reprend son bien, Quartararo 3e

Les 24 heures de Mandalika: c'est le temps pendant lequel l'Espagnol Jorge Martin, qui a chuté dimanche, est resté en tête du Championnat du monde de MotoGP, vite rappelé à l'ordre par l'Italien Francesco Bagnaia qui a remporté le Grand Prix d'Indonésie.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a pris la 3e place, derrière l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) qu'il a longtemps menacé.

Parti en 13e position après des qualifications désastreuses, Bagnaia sur la Ducati d'usine a profité des multiples revirements de situation pour reprendre son fauteuil de leader mondial, avec 18 points d'avance sur Martin vainqueur la veille du sprint et ce à cinq courses du terme.

Avec trois secondes d'avance à 13 tours de l'arrivée, le pilote Ducati-Pramac pouvait pourtant gérer mais il partait à la faute et terminait dans le gravier.

Avant cela, parti en 6e position, l'Espagnol de 25 ans prenait un départ canon pour s'installer de suite aux commandes, devant l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) qui partait lui-aussi à la faute.

Les mains sur la tête, dans un geste de dépit, le natif de Madrid restait quelques minutes en bord de piste regarder son grand rival pour le titre mondial mettre la pression sur l'autre Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), qui finissait par céder.

Bagnaia, très malheureux depuis vendredi, après avoir terminé 8e du sprint, prenait donc une revanche éclatante.

Le pilote italien Pecco Bagnaia au guidon de sa Ducati sur le circuit international de Mandalika, le 15 octobre 2023 AFP

"On méritait cette victoire. Partir 13e… j’ai donné le maximum dans les premiers tours et quand j’ai vu que Martin était tombé, j’ai contrôlé ma vitesse et je me suis dit qu’il était possible de passer (premier)", a réagi le Transalpin.

L'Italien a ensuite expliqué devant les médias qu'il avait été très frustré depuis vendredi et qu'il avait dû travailler durant la nuit avec son équipe après avoir "beaucoup galéré" avec les nouveaux pneus

Quant à Martin, il voulait relativiser. "Ce sont des choses qui arrivent. J'ai continué à attaquer...et je me suis concentré sur la vitesse", a-t-il déclaré.

Quartararo "un peu frustré"

Sur la 2e marche du podium la saison dernière, Quartararao tentait jusqu'au bout de déloger Vinales, sans y parvenir.

"Je suis un peu frustré", réagissait le Niçois. "Je connais ma vitesse et je suis bien revenu. Je suis très content d’être de retour sur le podium et j’espère qu’on fera encore mieux à Phillip Island (le prochain GP en Australie)".

"Ca c’est joué au tour de chauffe quand je suis arrivé à bien chauffer mes pneus. Je connais mon potentiel, je suis revenu sur Pecco (Bagnaia). On sait ce qu’il nous manque mais je sais qu’en tant que pilote, je suis mieux que ça", a ajouté l'Azuréen sur Canal+.

Au classement général du Championnat du monde, Bagnaia compte 18 points d'avance sur Martin et 63 sur l'Italien Marco Bezzecchi qui a terminé 5e, après avoir terminé 3e du sprint samedi, une performance inespérée pour le pilote opéré d'une fracture de la clavicule il y a tout juste huit jours.

Le pilote français de Yamaha Fabio Quartararo 3e du Grand Prix moto d'Indonésie à Mandalika, le 15 octobre 2023 AFP

Sous une forte chaleur (plus de 32°C), seuls 14 pilotes (sur 21) ont terminé le Grand Prix après les chutes notamment du Français Johann Zarco, également victime de problèmes techniques.

"Mon système pour abaisser la moto est resté bloqué (...) Du coup pas possible de piloter à la bonne vitesse", a-t-il expliqué au micro de Canal+.

"J’ai vu que c’était roulable et je me suis dit +la course est perdue mais finis-là quand même !+. Il y a eu un paquet de chutes (...) Morbidelli m’a passé et je l’ai repassé mais j’ai chuté.

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez, a lui aussi chuté, lui qui aimerait pourtant apporter un dernier succès à Honda avant son départ la saison prochaine chez Ducati-Gresini.