MotoGP: Bezzecchi gagne en Grande-Bretagne devant Johann Zarco, Quartararo abandonne

L'Italien Marco Bezzecchi a remporté dimanche le Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, devant le Français Johann Zarco et le leader du championnat Marc Marquez, à l'issue d'une course folle marquée par un drapeau rouge et l'abandon de Fabio Quartararo alors en tête.

Sur le légendaire circuit de Silverstone balayé par le vent, le pilote Aprilia est devenu le 11e vainqueur différent depuis 2013 à s'imposer sur le tracé anglais et signe un 4e succès dans l'élite, devant un phénoménal Johann Zarco.

Vainqueur surprise du GP de France début mai, le Cannois de 34 ans partait de la 9e place sur la grille au guidon de sa Honda-LCR.

"Je n'arrive pas à y croire", a-t-il réagi à l'arrivée.

"C'était une course très spéciale, j'ai bénéficié du deuxième départ car lors du premier, j'avais besoin de prendre de la vitesse, mais je voulais contrôler mon pneu arrière, a-t-il encore expliqué, et lors du second, j'ai parfaitement négocié les trois premiers virages pour gagner des places".

Le GP a en effet été interrompu après moins de deux tours de course, en raison de la présence d'huile sur la piste laissée à la suite d'un accrochage entre Franco Morbidelli (Ducati-VR46) et Alex Espargaro (Honda).

Les pilotes ont donc pris un deuxième départ une vingtaine de minutes plus tard, le temps de nettoyer le tracé.

La désillusion de Quartararo

Le pilote Monster-Yamaha Fabio Quartararo (à l'arrière plan) abandonne sur problème technique alors qu'il était en tête de près de 5 secondes au GP moto de Grande Bretagne à Silverstone le 25 mai 2025 AFP

Parti en pole position pour la troisième fois consécutive en MotoGP, l'autre Français de la grille, Fabio Quartararo, se savait menacé par les missiles Ducati, que l'on attendait aux avant-postes dimanche après-midi.

A l'extinction des feux peu après 13h00 locales, s'il s'est rapidement défait de l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), deuxième sur la grille de départ et victime d'une chute dans les premiers mètres du GP, le pilote Yamaha n'a rien pu faire contre l'aîné de la fratrie, le phénoménal Marc.... jusqu'à ce que lui aussi tombe.

Au même moment, les commissaires ont décidé d'interrompre la course pour nettoyer la piste - une aubaine pour les frères Marquez qui, selon le règlement, ont été autorisés à prendre le deuxième départ donné vers 13h25 locales selon l'ordre établi lors des qualifications.

A la reprise du GP, Fabio Quartararo a tenu tête à ses rivaux, comptant jusqu'à plus de cinq secondes d'avance sur son premier poursuivant, Marco Bezzecchi, à la mi-course, tandis que les Ducati n'ont jamais été en mesure de jouer la victoire.

Alors qu'il semblait filer vers son premier succès en GP depuis trois ans, le champion 2021 a dû jeter l'éponge à sept tours de la fin, victime d'un problème mécanique sur sa monture.

Apparu prostré sur les images du diffuseur, "El Diablo" confirme pourtant les progrès récemment constatés avec sa Yamaha, même s'il attend toujours de pouvoir concrétiser en course.

"Malheureusement on n'a pas eu de chance, mais ça fait tout de même du bien de se sentir aussi bien sur la moto et d'avoir un +gap+ de 5 secondes", a-t-il déclaré sur Canal+. "Ca faisait pas mal d'années qu'on n'avait plus vécu ça".

Le podium du GP moto de Grande Bretagne avec de gauche à droite: le Français Johann Zarco 2e (LCR-Honda), le vainqueur italien Marco Bezzecchi (Aprilia-Racing) et l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) 3e, le 25 mai 2025 à Silverstone en Angleterre AFP

Marc Marquez "chanceux"

Le sextuple champion de MotoGP, l'Espagnol Marc Marquez, a terminé 3e.

"Nous avons été chanceux avec ce drapeau rouge", a reconnu le leader au championnat. "On a sauvé les meubles", a-t-il encore dit, lui qui a remporté trois des sept premiers GP de l'année.

Quelques minutes après le second départ, le pilote Ducati est encore parti à la faute. Resté en scelle cette fois, il est descendu à la 9e place avant d'entamer sa remontée.

L'Italien Franco Morbidelli (Ducati-VR46) et le frère cadet de la fratrie Marquez, Alex (Ducati-Gresini), complètent le Top 5 de cette 7e manche (sur 22) de la saison.

Au général, Marc Marquez compte 196 points, soit 24 de plus que son cadet (172 points).

Grand perdant du jour, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) qui a chuté au 4e tour, reste troisième, mais compte désormais 72 points de retard sur son coéquipier Marquez.

Grâce à son deuxième podium de rang, Johann Zarco remonte à la cinquième place et ne compte qu'un point de retard sur Morbidelli, quatrième.