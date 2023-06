MotoGP: Bezzecchi gagne le sprint aux Pays-Bas devant Bagnaia et Quartararo

Le pilote italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté la course sprint du Grand Prix de MotoGP des Pays-Bas à Assen le 24 juin 2023

La pole position et la victoire en course sprint: l'Italien Marco Bezzecchi a fait carton plein samedi au Grand Prix MotoGP des Pays-Bas et s'avance comme le grand favori de la huitième manche de la saison dimanche sur le tracé d'Assen.

Le pilote Ducati-VR46, intenable depuis le début du week-end tant en qualifications qu'en sprint, a devancé samedi après-midi dans la "cathédrale" de la vitesse son compatriote Francesco Bagnaia (Ducati), qui conserve la tête du championnat.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a complété le podium du sprint après le déclassement du Sud-Africain Brad Binder (KTM), pénalisé pour une faute de trajectoire dans le dernier tour.

"Je suis triste pour Brad, car je sais que c'est très frustrant de perdre un podium sur une pénalité; cela m'est déjà arrivé", a commenté le champion du monde 2021 qui n'a pas tenu à célébrer ostensiblement ce podium, son deuxième cette saison, le premier en sprint.

Une troisième place acquise dans la douleur pour "El Diablo" qui s'est fracturé le gros orteil du pied gauche en chutant lors d'un footing cette semaine et qui a visiblement souffert en fin de course.

Bezzecchi était lui tout sourire. En matinée, il avait signé sa première pole cette saison, la deuxième de sa carrière, avec un temps de 1 min 31 secondes 472/1000e, améliorant le record absolu de la piste réalisé l'an passé par "Pecco" Bagnaia (1:31.504).

"Une journée parfaite"

Et il a concrétisé lors du sprint. Le natif de Rimini (24 ans) a pris un départ prudent, doublé en bout de ligne droite par Bagnaia puis Binder. Mais après avoir récupéré le première place durant le deuxième des treize tours, Bezzecchi a ensuite rapidement créé un écart suffisant pour s'imposer sans prendre trop de risques.

"J'ai fait une erreur au premier virage, qui me fait perdre deux places. Mais pour le reste, c'était vraiment une journée parfaite", s'est félicité Bezzecchi.

Bagnaia s'est lui satisfait d'une deuxième place "inespérée" après une matinée de vendredi "désastreuse" selon lui: "vendredi, je n'arrivais pas à régler la moto. J'étais vraiment énervé. Heureusement, tout va bien mieux, nous avons réussi à rétablir la situation. Franchement, j'ai du mal à y croire", se félicitait le champion du monde en titre.

Au championnat, Bagnaia possède 21 points d'avance sur son dauphin, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), 6e samedi sur le plus ancien circuit du championnat.

L'Italien est donc bien parti pour conserver la tête du classement avant la longue trêve estivale et le prochain GP début août à Silverstone.

Des vacances qui pourraient être studieuses pour Johann Zarco et Marc Marquez, les deux battus de la journée de samedi qui devraient mettre à profit les prochaines semaines pour améliorer leur moto.

Le Français a échoué en 13e position du sprint après avoir brièvement occupé la 5e place. Quatrième au championnat et généralement plus à l'aise le dimanche, le pilote Ducati-Pramac misera sur la course pour sauver son week-end.

La situation est davantage préoccupante pour Marquez. Le sextuple champion du monde n'a aucun confiance en sa Honda. Tombé cinq fois le week-end dernier en Allemagne, l'Espagnol s'est retrouvé au sol à deux reprises vendredi et samedi à Assen et a terminé à la 17e place du sprint.