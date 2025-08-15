MotoGP: chez Yamaha ou ailleurs, Fabio Quartararo veut "regagner"

Le Français Fabio Quartararo a terminé troisième du GP d'Allemagne, comptant pour la Coupe du monde de MotoGP à Hohenstein-Ernstthal le 12 juillet 2025

Trois ans après son dernier succès en MotoGP, le Français Fabio Quartararo n'a qu'une envie, celle de "regagner", a-t-il assuré dans un entretien à l'AFP en marge du Grand Prix d'Autriche disputé ce week-end.

Engagé jusqu'à fin 2026 avec Yamaha, avec qui il a remporté le titre mondial en 2021, le pilote de 26 ans a aussi expliqué que "le jour où il faudra parler contrat", il prendra "en compte le potentiel de la moto" - rappelant qu'il n'est pas "lié à vie" avec la marque japonaise.

QUESTION: Le GP d'Autriche marque la reprise du championnat après la pause estivale, et l'entame de la dernière partie de la saison. Pensez-vous pouvoir remporter l'une des dix GP restants ?

REPONSE : "Je ne sais pas. C'est dur de dire ce qu'on peut attendre des prochains Grands Prix parce qu'on a vécu cette année des Grands Prix où on ne s'attendait à rien et on était bien au final - et d'autres où on pensait être bien, mais c'est l'inverse qui s'est produit".

Q: Vous avez signé quatre pole positions cette saison mais vous n'avez pas encore gagné. Qu'est-ce qui vous manque pour signer ce premier succès en GP depuis juin 2022 ?

R: "Il manque pas mal de choses. Il manque ce sur quoi l'on travaille depuis très longtemps : de la puissance et du grip. On travaille un peu plus sur l'électronique et l'aéro(dynamisme) aussi. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. J'espère qu'on va pouvoir trouver une solution assez rapidement".

Q: Votre Yamaha 2025 est tout de même bien meilleure que ses prédécesseuses...

R: "Bien meilleure oui, mais le problème c'est que les autres aussi font des pas en avant et on reste derrière eux. Sur un tour, on est très performant. Mais il nous en manque en course. On a tout de même fait de très beaux Grands Prix, on a fait une première partie de saison assez positive. On travaille d'une façon qui est bien meilleure aussi, mais au final ça reste très compliqué au championnat".

Q: Se battre pour la victoire face à Marc Marquez qui enchaîne les succès cette année, c'est compliqué non ?

R: "Il faut déjà qu'on améliore la moto pour essayer d'arriver à son niveau. A Silverstone, on a vu que tout le monde était en difficulté. On a réussi à trouver la solution pour être devant (Quartararo a mené plus de la moitié du GP avant d'être victime d'un problème sur sa moto, NDLR), mais en réalité on est encore très loin pour se battre pour la victoire. Après, je ne vais pas dire que ce n'est pas mon objectif, parce que ça l'est toujours - mais on est beaucoup trop loin".

Q: Comment restez-vous motivé ?

R: "J'ai envie de regagner, c'est ça qui me motive".

Le pilote français de Yamaha, Fabio Quartararo, lors d'une conférence de presse avant le Grand Prix d'Aragon à Alcaniz (Espagne) le 5 juin 2025 AFP

Q: Votre contrat avec Yamaha, chez qui vous pilotez depuis votre première saison en MotoGP en 2019, se termine en 2026. Pourriez-vous quitter l'équipe comme l'a fait en 2024 Marc Marquez avec Honda, la marque de ses débuts ?

R: "Bien sûr, c'est quelque chose qui peut se faire. Après, on est encore bien loin de parler de ces choses-là, mais je ne suis pas marié à vie avec Yamaha. Le jour où il faudra parler du prochain contrat, je prendrai en compte le potentiel de la moto, même s'il y a pas mal de choses qui changeront en 2027 (un nouveau règlement technique entrera en vigueur à cette date, NDLR). Mais je ne suis pas lié à vie avec la marque".

Q: Qu'est-ce qui vous ferait quitter l'équipe ?

R: "Un manque de performance de la moto, tout simplement. L'ambiance avec le +team+ est parfaite mais je suis ici pour gagner. Je ne suis pas ici pour faire des amis. Le jour où il faudra parler de ça, on regardera forcément un peu les compétences des autres marques. Tout est entre les mains des ingénieurs".