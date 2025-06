MotoGP: Johann Zarco n'a plus de sentiment d'infériorité face à Marc Marquez

Victorieux en France puis deuxième en Angleterre le mois dernier, le Français Johann Zarco, vétéran de la grille (34 ans), savoure cette période faste en MotoGP et affirme qu'il n'a désormais plus de sentiment d'infériorité face au sextuple champion du monde Marc Marquez avant le Grand Prix d'Aragon ce week-end.

QUESTION: votre victoire au GP de France le mois dernier a-t-elle changé votre quotidien, le nombre de sollicitations ?

REPONSE:: "Non, ça a été une explosion de demandes le jour même et la semaine qui a suivi, mais la semaine suivante, je n'ai pas répondu aux autres sollicitations parce que j'en avais fait assez. Mais oui, j'ai vu l'ampleur de cette victoire française en France pendant les deux semaines qui suivaient. Il y a aussi eu plus de ferveur du public au bord de la piste en Angleterre, c'était exceptionnel. A Silverstone, je n'avais pas un sentiment d'infériorité par rapport à Marc Marquez par exemple, ça c'est la première fois."

Le pilote français de MotoGP Johann Zarco (Honda-LCR) répond aux questions de la presse avant le Grand Prix d'Aragon sur le circuit du Motorland à Alcaniz (Espagne) le 5 juin 2025. AFP

Q: Vous attendiez-vous à obtenir un nouveau podium en Angleterre dans des conditions normales, comparées à celles, pluvieuses, au Mans ?

R: "Non, la course sprint était belle (5e après une belle remontée, ndlr), mais avant la course longue du dimanche, même le premier départ, j'ai eu mal à me mettre dedans. Heureusement qu'il y a eu le deuxième départ et en fait, quand je me retrouve en position d'être sur le podium, avant même que Fabio Quartararo ait son problème technique, je me dis les autres vont me rattraper, notamment les Ducati d'Alex et Marc Marquez, mais en fait ils n'ont pas réussi."

Q: Etait-ce important de confirmer après votre succès au Mans dans des conditions dantesques ?

R: "C'était une belle surprise et c'est bien de confirmer que le rythme en course est bon. Je sais qu'une fois que je suis dedans, j'ai mes qualités et je peux faire quelque chose.Et oui justement, c'était important de confirmer que Le Mans, ce n'était pas juste une surprise en raison des conditions. Là on a vu que sur une course où il n'y avait pas de chutes, pas de pluie et donc des conditions normales, j'ai réussi à faire une très grosse perf'. Donc ça, ça nous rend heureux dans l'équipe, c'est génial."

Q: Pensez-vous pouvoir confirmer en Aragon, sur un tracé qui ne vous a jamais réussi ?

R: "Cela tourne beaucoup à gauche ici et je me suis rendu compte que je suis plus à l'aise sur les virages à droite. Avec l'expérience, j'arrive à mieux me rendre compte de mes points faibles des années précédentes et d'aller insister sur les points forts de la moto. Je serais le premier content si cela marche ici. Je pense que le top 6, c'est une zone qu'on peut viser maintenant."

Q: Dans quels domaines votre Honda a-t-elle progressé et comment cela se traduit sur la moto ?

Le pilote français de MotoGP Johann Zarco (Honda-LRC) lors du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone le 25 mai 2025. AFP/Archives

R: "En termes de sensations, ce n'est pas facile à sentir. En résultat pur, c'est le dimanche sur les courses longues que la moto a beaucoup progressé. En fait, on est nettement plus constant qu'avant. L'écart s'est énormément réduit avec les premiers. Il y a de la vitesse, c'est sûr, mais on a aussi de bons chronos et on les maintient. La moto se conduit mieux et de plus en plus, j'arrive à bien utiliser ses points forts. J'ai un bon feeling sur le pneu avant, une bonne confiance et j'essaie de piloter autour de ça."

Q: Quid de votre avenir. Serez-vous en MotoGP l'an prochain et dans quelle équipe ?

R: "On en discute. Là, clairement, avec les beaux résultats, l'avenir en MotoGP avec Honda est quasiment fixé. Enfin, on sent que c'est en bonne voie. Mais on évalue si c'est avec LCR (l'écurie satellite ndlr.) ou l'équipe officielle. Le but, c'est d'être le pilote numéro un Honda, peu importe où. Si je pense avec mon coeur, ce serait bien de rester chez LCR. Mais il faut avoir le statut de numéro un. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien avancé avec la moto et c'est très encourageant pour la suite."

Propos recueillis par Nicolas BLASQUEZ