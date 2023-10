MotoGP: Jorge Martin remporte le sprint en Indonésie et prend le pouvoir

Une prise de pouvoir: l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a délogé l'Italien Francesco Bagnaia de la tête du classement général du Championnat du monde de MotoGP en remportant le sprint samedi sur le circuit de Mandalika, à Lombok.

Sous une forte chaleur (32°C degrés) et sous le soleil, Marin, parti en 2e ligne, avec le 6e temps, a une fois de plus montré qu'il était le roi de la discipline en remportant son quatrième sprint d'affilée, après un succès il y a deux semaines au Japon.

Avec 328 points, Martin devance Bagnaia, pilote de l'équipe officielle Ducati, de 7 longueurs, alors qu'il comptait 3 points de retard avant le sprint. Martin tentera d'accroître l'écart dimanche (9h00) durant le Grand Prix.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), parti en 4e position, a perdu une place pour couper la ligne au 5e rang, tandis que Johann Zarco (Ducati-Pramac) a terminé 12e.

"Partir 6e ce n’était pas le mieux mais j’ai pu faire beaucoup de dépassements, Fabio et Brad… Cela a été difficile de gagner car Luca a été vraiment rapide", a commenté Martin.

"Prendre ces points c’est vraiment génial et là on est devant et je suis très content. On essaiera de faire pareil demain", a ajouté le natif de Madrid, âgé de 25 ans.

C'est la première fois que l'Espagnol grimpe sur le fauteuil de leader au classement général du Championnat du monde, qui en a compté deux autres cette saison, Bagnaia et Bezzecchi.

retours de blessure

L'Italien Luca Marini (Ducati-VR46), deuxième de la course sprint du Grand Prix MotoGP d'Indonésie sur le circuit de Mandalika International le 14 octobre 2023. AFP

L'Italien Luca Marini (Ducati-VR46), parti en pole position, a pris la 2e place devant son partenaire transalpin Marco Bezzechhi, qui monte sur le podium seulement une semaine après une opération pour une fracture de la clavicule.

"Ce qui est incroyable c’est le feeling que j’ai avec la moto. Je me sens très confortable et je me sentais bien", a commencé Marini à l'issue du sprint.

Marini s'était aussi fracturé la clavicule droite lors du GP d'Inde il y a trois semaines et faisait son retour en compétition

Pour Bezzecchi, l'histoire est belle: l'Italien s'est blessé samedi dernier lors d'un entraînement au ranch de Valentino Rossi, le propriétaire de l'équipe VR46, et a été opéré dimanche d'une fracture de la clavicule.

Arrivé vendredi avant les premiers essais, le pilote a reçu le feu vert des médecins mais a chuté dès les premiers tours vendredi matin, heureusement sans gravité.

"Jusqu’à vendredi je ne savais même pas si j'allais pouvoir prendre le départ. C’est fantastique d’être là même si j’ai été un peu chanceux, j’ai aussi été très rapide", a déclaré l'Italien qui a voulu remercier "Carlo (son entraineur) et le Docteur Porcellini qui m’ont permis d’être ici".

L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) 3e de la course sprint du Grand Prix d'Indonésie MotoGP sur le circuit de Mandalika International le 14 octobre 2023. AFP

Bezzecchi avec 272 points revient à 49 points de Bagnaia au classement général.

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez qui a officialié jeudi son départ de l'écurie Honda pour rejoindre la saison prochaine son frère Alex au sein de l’équipe italienne Gresini, écurie satellite de Ducati, a été moins heureux en Indonésie en chutant assez tôt, sans pouvoir terminer.

Plus tôt dans la journée, les qualifications qui déterminent la grille de départ à la fois pour le sprint et le GP dimanche, n'avaient pas souri à Johann Zarco, parti sur la grille avec le 14e temps.

"Il ne fallait pas s’y attendre (à des miracles). Sur 13 tours s’est très compliqué . On ne peut pas tenter des choses trop extrêmes. Mais j’ai pris un très bon départ", a-t-il commenté pour Canal+. "J’ai eu des bonnes sensations mais en partant 14e c’était difficile de faire un bon résultat".

jfx-ebe/jld