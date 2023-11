MotoGP: la Malaisie lance le sprint final entre Bagnaia et Martin

La lutte pour le titre mondial de MotoGP entre ce week-end dans son sprint final à l'occasion du Grand Prix de Malaisie, antépénultième manche de la saison, où Francesco Bagnaia (Ducati) et Jorge Martin (Ducati-Pramac) devraient se livrer un nouveau duel haletant.

Le champion du monde en titre italien et son concurrent espagnol, seulement séparés de 13 points alors qu'il en reste 121 à distribuer, seront encore sous pression dans la chaleur humide de Sepang.

La moindre erreur pourrait coûter cher aux deux pilotes alors que trois week-ends consécutifs se profilent en Malaisie, au Qatar puis à Valence pour décider de l'issue de la saison.

Après sa chute en Indonésie alors qu'il était en tête du Grand Prix et nouveau leader du championnat, puis sa grosse erreur de stratégie en Australie avec un pneu tendre qui lui a fait tout perdre dans le dernier tour, Martin a bien réagi il y a deux semaines en Thaïlande en remportant le sprint et l'épreuve pour relancer la course au titre.

"Après deux mauvais résultats, j'ai connu un super week-end en Thaïlande alors que j'étais sous pression donc ça m'a fait du bien. J'ai décidé de prendre une semaine de vacances à Bali pour ne pas souffrir du décalage horaire et cela m'a permis de recharger les batteries, donc j'ai hâte de revenir en piste", a expliqué le Madrilène jeudi en conférence de presse.

Bagnaia, de chasseur à chassé

Bagnaia, qui a limité la casse à Buriram en terminant deuxième du Grand Prix, se trouve actuellement dans la situation inverse de la saison passée: alors qu'il était le chasseur face au Français Fabio Quartararo, il est désormais dans la position du chassé et pourrait se servir de cette expérience pour gérer au mieux la grosse pression qui repose sur ses épaules.

Le leader du championnat Francesco Bagnaia au guidon de sa Ducati lors du Grand prix moto de Thaïlande à Buriram, le 29 octobre 2023 AFP/Archives

"Chaque pilote gère la pression différemment mais peut-être que l'expérience de l'an dernier pourrait m'aider. Je ne sais pas honnêtement, l'an dernier j'avais beaucoup de pression et pourtant je réussissais à gagner les courses", a souligné l'Italien.

Comme souvent cette saison, le duel pourrait être arbitré par son compatriote Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), qui a encore une infime chance de décrocher le titre.

Mais avec 79 points de retard sur Bagnaia, il devra réaliser trois sans-fautes et compter sur plusieurs faux-pas de celui-ci et de Martin, tout en sachant qu'il n'est pas au top de sa forme après une fracture d'une clavicule contractée le mois dernier.

"Ma condition physique n'était pas optimale lors des trois dernières courses et cela m'a fait du bien de rentrer quelques jours à la maison pour me reposer sans monter sur la moto. Je me sens mieux donc j'espère être plus performant ce week-end", a-t-il affirmé.

Brad Binder (KTM), qui a failli remporter le GP de Thaïlande à l'issue d'une superbe course, pourrait aussi tirer son épingle du jeu en Malaisie.

"L'objectif est de rester rapide et lutter pour la victoire. L'équipe a fait un super travail sur la moto donc j'espère poursuivre nos progrès et enfin offrir un succès à mon équipe qui le mérite amplement", a estimé le Sud-Africain, vainqueur de deux sprints cette saison.

Comme souvent en Malaisie, la pluie, quasiment quotidienne à cette époque de l'année, pourrait venir rebattre les cartes alors que les organismes des pilotes seront déjà mis à rude épreuve par la chaleur et l’humidité.