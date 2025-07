MotoGP: Le champion du monde Jorge Martin annonce qu'il restera chez Aprilia en 2026

Le champion du monde MotoGP Jorge Martin a annoncé jeudi qu'il resterait finalement chez Aprilia en 2026 après avoir auparavant déclaré qu'il envisageait de quitter l'écurie italienne.

"Je suis heureux d'annoncer que je resterai avec Aprilia en 2026", a déclaré l'Espagnol lors d'une conférence de presse avant le Grand Prix de République tchèque qui se tient à Brno ce weekend.

Il y retrouve la compétition après une longue convalescence entamée à la suite d'une blessure survenue à l'entraînement avant le début de la saison. Cet incident l'avait empêché de participer aux trois premiers Grands Prix puis, lors de son retour au Qatar en avril, il s'était de nouveau blessé.

Martin avait annoncé fin mai, alors qu'il était écarté des circuits, qu'il avait décidé d'activer une clause de son contrat lui permettant, selon lui, de quitter Aprilia après sa première année de contrat. Il avait été sacré en 2024 au guidon d'une Ducati-Pramac.

Mais le constructeur de Noale (Italie) avait affirmé pour sa part que le contrat de Martin était également valable pour 2026 et ne pouvait être rompu.

Martin, 27 ans, a expliqué jeudi qu'il "avait beaucoup douté de sa condition physique et de lui-même" après ses blessures et qu'il avait alors décidé de "prendre une décision sur (s)on avenir".

"Soit, j'essayais l'Aprilia pour quelques courses, soit j'activais la clause. Mais Aprilia n'a pas voulu, ce que je comprends. Soit nous continuions à nous battre, soit je prenais une décision et elle a été de rester avec Aprilia un an de plus", a-t-il indiqué.

Le champion espagnol était remonté sur sa moto le 9 juillet pour une séance d'essais privés afin de lui permettre d'évaluer sa condition physique. Il a également passé un examen médical qui l'a déclaré apte à reprendre la compétition à Brno.

Il ne compte pour l'instant aucun point au championnat du monde après 11 manches sur 22. Celui est dominé par le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez qui possède avant l'épreuve de Brno une avance de 83 points sur son plus proche poursuivant, son frère cadet Alex.