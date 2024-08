MotoGP: le mano a mano entre Bagnaia et Martin se poursuit

Le pilote italien Francesco Bagnaia (Ducati) lors de la course sprint du Grand Prix d'Autriche MotoGP sur le circuit de Spielberg le 17 août 2024.

Pole position pour l'un, victoire au sprint pour l'autre et égalité parfaite au championnat ! Le suspense fait rage en MotoGP avec l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) qui ont poursuivi leur mano a mano samedi en Autriche.

Martin, vice-champion du monde 2023, avait frappé le premier lors des qualifications samedi matin, mais Bagnaia, le double champion du monde en titre, lui a répondu quelques heures plus tard en décrochant une nouvelle victoire qui lui a permis de recoller au classement.

l'Italien, très à l'aise depuis le début du week-end sur le superbe circuit autrichien, avait en effet dû se contenter de la deuxième place sur la grille à l'issue d'un joli bras de fer en qualifications avec l'Espagnol, qui a pulvérisé de près de 8 dixièmes de seconde le record du tracé établi...la veille par Bagnaia.

Serein, le Turinois n'a pas tremblé durant la course sprint menée de main de maître. Il a d'abord pris un meilleur départ que son adversaire pour s'emparer de la tête de la course, et a bénéficié d'une erreur du Madrilène qui lui a coûté très cher.

Le pilote italien Francesco Bagnaia (Ducati, à gauche), l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac, à droite) et son compatriote Marc Marquez (Ducati-Gresini à l'arrière-plan) lors de la course sprint du Grand Prix d'Autriche MotoGP sur le circuit de Spielberg le 17 août 2024. AFP

"Nos temps en qualifications étaient incroyables donc je n'étais pas déçu d'être deuxième. Et après la course s'est très bien passée. C'est fantastique que nous soyons à égalité. Même si on a tous les deux commis des erreurs, on est toujours devant", a souligné Bagnaia.

Alors qu'il tentait de reprendre les commandes en dépassant Bagnaia, Martin a raté son freinage à la chicane, n'a pas réussi à tourner et a pris un raccourci.

Les commissaires ont alors jugé qu'il n'avait pas perdu une seconde, comme le règlement l'impose dans une telle situation, et lui ont infligé une pénalité, un "long lap", détour à emprunter durant la course, où il laissé quatre secondes et ses espoirs de victoire.

"C'était une course difficile, le spectacle aurait été bien meilleur sans cette pénalité... J'avais pourtant perdu du temps en sortant large mais on m'a quand même infligé ce +long lap+, a déploré Martin. Ensuite j'ai continué à me battre pour garder ma place sur le podium."

Marc Marquez perd gros

Le pilote italien Francesco Bagnaia (Ducati, à droite), vainqueur de la course sprint du Grand d'Autriche MotoGP, et le 2e, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac, à gauche), sur le podium de l'épreuve disputée sur le circuit de Spielberg le 17 août 2024. AFP

Les deux pilotes, qui totalisent désormais 250 points, ont encore creusé l'écart sur leurs poursuivants puisque l'Italien Enea Bastianini (Ducati), quatrième samedi, pointe déjà à 52 longueurs du duo de leaders.

Le grand perdant de la journée a été le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Ducati-Gresini): troisième sur la grille, l'Espagnol a chuté tout seul alors qu'il avait hérité de la deuxième place à la suite de la pénalité reçue par Martin.

Alors qu'il se dirigeait vers une confortable deuxième place, le Catalan a perdu l'avant dans un virage et a abandonné neuf points précieux. Désormais relégué à 71 unités de Martin et Bagnaia, Marquez voit son rêve de septième titre mondial s'éloigner un peu plus chaque week-end.

Comme souvent cette saison, les pilotes français ont connu une journée difficile samedi: malgré des chronos honorables, Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Honda-LCR) n'ont pu faire mieux que 15e et 17e des qualifications.

Et lors de la course, malgré un bon départ, ils ont reculé au classement pour terminer aux 12e et 15e rangs, loin des points réservés seulement aux neuf premiers lors des courses sprint.