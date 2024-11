MotoGP: le paddock à Barcelone mais avec la tête à Valence

Deux semaines après les inondations dévastatrices qui ont touché la Communauté valencienne, où devait se dérouler le dernier Grand Prix de la saison de MotoGP, le paddock se retrouve finalement à Barcelone, mais avec la tête à Valence.

Quelques heures après les crues meurtrières, qui ont fait au moins 223 mots, de nombreux pilotes avaient déclaré qu'il était impensable pour eux de disputer la dernière course de la saison sur le circuit Ricardo-Tormo, dont la principale route d'accès a d’ailleurs été emportée par un torrent de boue.

Avant même que le promoteur du championnat MotoGP, la Orna, n'annonce que la course n'aurait pas lieu à Valence, le double tenant du titre Francesco Bagnaia (Ducati), qui est en lice pour décrocher une troisième couronne face à Jorge Martin (Ducati-Pramac), avait menacé de ne pas participer à cette ultime épreuve, quitte à perdre tout espoir de triplé.

Le sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati-Gresini) avait de son côté fait valoir que, par respect pour les victimes et les sinistrés, la course ne devait pas avoir lieu et que les forces de secours et de sécurité avaient d'autres priorités que de sécuriser un évènement sportif devant afficher complet avec plus de 200.000 spectateurs.

La Dorna a fini par reconnaître qu'il serait impossible d'organiser la course à Valence et plusieurs options de repli ont été étudiées, notamment le Qatar, l'Aragon et Barcelone.

Francesco Bagnaia (G) et Jorge Martin (D) à la lutte lors du GP de Malaisie de MotoGP, le 3 novembre 2024 à Sepang AFP/Archives

Le circuit catalan a finalement été choisi pour des raisons logistiques et l'évènement a été dénommé "Grand Prix de la solidarité de Barcelone" pour afficher clairement l'objectif humanitaire de la course, au-delà de l'intérêt sportif évident.

Dons et enchères

Les organisateurs ont en effet mis en vente 50.000 places pour le GP de dimanche, et ont rapidement annoncé qu'une partie des recettes issues de cette vente serait reversée à la Croix-Rouge pour venir en aide aux victimes de ces dramatiques inondations.

Par ailleurs, des enchères en ligne vont être organisées pour récolter des dons supplémentaires. Ainsi, le pilote espagnol de MotoGP Maverick Vinales (Aprilia) a décidé de mettre à la vente sa moto KTM avec laquelle il a été sacré champion du monde de Moto3 en 2013.

Toutes ces initiatives ont rassuré les pilotes, qui vont désormais pouvoir en découdre plus sereinement sur le circuit de Barcelona-Catalunya, où Jorge Martin arrive en position de force pour décrocher son premier titre mondial puisqu'il compte 24 longueurs d'avance sur Francesco Bagnaia alors que 37 points seront distribués ce week-end.

"C'est vraiment bien qu'on courre pour Valence", a affirmé l'Espagnol jeudi en conférence de presse. "C'est une superbe mission de piloter pour aider Valence", a abondé son adversaire italien.

Le pilote espagnol Joan Mir lors des qualifications du GP de Malaisie, le 2 novembre 2024 à Sepang AFP/Archives

"Le fait de savoir que tous ces dons vont être reversés aux sinistrés me permet de me concentrer vraiment sur la course", a également souligné l'Espagnol Joan Mir (Honda), champion du monde 2020.

"En voyant les images, j'ai eu des frissons donc c'est bien que la Dorna ait pu mettre des choses en place pour récolter de l'argent. Moi j'ai offert un casque pour les enchères", a expliqué le Français Johann Zarco (Honda-LCR).

Mercredi, le spectre de nouvelles inondations était pourtant réapparu quand plusieurs régions espagnoles, dont la Communauté valencienne et la Catalogne, ont de nouveau été placées en alerte rouge. Mais, fort heureusement, les pluies n'ont cette fois pas eu de conséquences désastreuses.

Un grand soleil a même accueilli les pilotes jeudi à Montmelo et les prévisions météorologiques annoncent des conditions similaires tout le week-end, ce qui pourrait favoriser le spectacle.