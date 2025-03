MotoGP: le week-end de rêve de Marc Marquez en Thaïlande

Le pilote vedette Marc Marquez a remporté le Grand Prix de Thaïlande, première manche de la saison de MotoGP, dimanche, en conclusion d'un week-end de "rêve" pour ses débuts en rouge avec l'écurie d'usine Ducati.

L'Espagnol, qui a raflé la pole position et la course sprint samedi, a envoyé un message clair à ses concurrents: la machine à gagner, six fois champion du monde entre 2013 et 2019, est de retour.

Son "Grand Chelem" à Buriram -- 37 points sur 37 -- a confirmé son intégration express chez Ducati, en dépit des attentes "énormes" inhérentes à la meilleure équipe du paddock, selon ses dires.

"Hier (samedi), j'étais heureux. Aujourd'hui, je suis super heureux. C'est un rêve de démarrer l'aventure avec Ducati de cette manière-là", a-t-il réagi.

Tout le week-end, il a dominé son coéquipier italien Francesco Bagnaia, un double champion du monde qui affiche six années au compteur au sein de l'écurie de Borgo Panigale.

"Pecco" a terminé troisième. "Marc a joué avec nous durant la course", a-t-il soufflé. Alex Marquez (Ducati-Gresini), le petit-frère de Marc, complète le podium 100% Ducati.

Marc Marquez et Bagnaia, au guidon de la moto considérée comme la plus performante de 2025, sont appelés à s'entredéchirer dans la course pour le titre.

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) franchit en vainqueur la ligne d'arrivée du GP moto de Thaïlande, le 2 mars 2025 à Buriram AFP

En Thaïlande, les deux stars ont échangé les amabilités, au nom de la cohésion d'équipe, et la course n'a pas donné lieu à leur première passe d'armes de la saison.

Le rival le plus proche de Marc Marquez, dimanche, a été Alex Marquez, qui a passé une grande partie de l'après-midi en tête, au cours d'un scénario inattendu.

Sous une chaleur écrasante (36 degrés à l'extinction des feux), qui a poussé les pilotes à prendre le maximum de précautions pour conserver leurs pneus, sensibles aux fortes températures, Marc a cédé la première place à son petit-frère au 7e tour, sans qu'un problème mécanique apparent ne l'ait contraint à ralentir.

La surprise Ogura

Jusqu'à ce rebondissement, le pilote Ducati semblait parti pour gagner en solo, à la faveur d'un départ canon.

Mais l'aîné n'a pas non plus trop laissé rêver Alex, toujours en quête d'un premier succès depuis ses débuts en 2020 en MotoGP. Jamais distancé, il a finalement porté l'estocade à quatre tours de la fin.

"A un moment, j'y ai pensé (à la victoire)", a réagi Alex Marquez. "A la fin, 2e était notre objectif le plus haut, j'ai tout donné, je suis super heureux d'être sur le podium."

Le pilote japonais Ai Ogura, lors du GP moto de Thaïlande, le 2 mars 2025 à Buriram AFP

Ce 63e succès dans la catégorie reine rapproche Marc Marquez à cinq unités du deuxième pilote le plus victorieux de l'histoire, l'Italien Giacomo Agostini (68), dans un classement dominé par la légende Valentino Rossi (89).

Le Catalan n'avait plus remporté le premier GP d'une saison depuis 2014.

Le débutant japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), la surprise du week-end, a terminé cinquième.

Le champion du monde sortant Jorge Martin (Aprilia) a déclaré forfait avant le GP, en raison de fractures causées par une série de chutes durant la pré-saison.

Son équipe a annoncé son forfait pour le prochain GP, en Argentine (14-17 mars), sans préciser de date de retour.

Côté français, Johann Zarco (Honda-LCR), septième, a battu son meilleur classement de la saison passée (8). Fabio Quartararo (Yamaha), auteur d'un départ raté, finit 15e et sauve un point.