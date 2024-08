MotoGP: Marc Marquez partira en pole en Aragon

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) partira en pole position pour la course sprint samedi et le Grand Prix d'Aragon, 12e manche du championnat du monde MotoGP dimanche, après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications loin devant ses plus proches rivaux.

Le sextuple champion du monde MotoGP, déjà cinq fois vainqueur sur ce circuit entre 2013 et 2019, a confirmé sa domination déjà manifestée la veille. Il a relégué le deuxième, son jeune compatriote Pedro Acosta (GasGas(Tech3), à 840 millièmes, autrement dit un abîme compte tenu des performances très proches des motos.

"8/10e cela semble beaucoup mais il y a déjà eu des tels écarts", a rappelé Marquez après son exploit. "Maintenant, il faut gérer cet avantage et continuer de faire attention car la piste est glissante et si vous faites une erreur..." a rappelé celui qui est beaucoup tombé lors des dernières courses.

Le leader du championnat du monde, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), est troisième juste devant son plus proche rival au classement général, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) qu'il ne précède que de 5 petits points.

Ce dernier est tombé au début de la séance de qualification et a dû regagner les stands pour prendre sa moto de réserve et terminer la session avec un cuir râpé qu'il n'avait pas eu le temps de changer.

"Prendre 8/10e en qualification c'est incroyable. On va essayer de comprendre", a déclaré un Bagnaia à la fois dépité et médusé à l'issue de la séance. Certes, Marc Marquez est à 83 points de lui au championnat et ne constitue donc pas une menace directe, mais sa démonstration samedi, qui plus est au guidon d'une Ducati aux spécifications de l'an dernier alors que le Turinois dispose d'une machine bénéficiant des dernières innovations, a de quoi le faire douter.

L'Espagnol Pedro Acosta (Gas-Gas) lors des qualifications du Grand-Prix d'Aragon sur le circuit d'Alcaniz en Espagne le 31 août 2024 AFP

Acosta en embuscade

Pedro Acosta pourrait aussi venir jouer les troubles-fêtes samedi et dimanche lors du Grand-Prix. Le jeune phénomène âgé de tout juste 20 ans pourrait bien réaliser son rêve --et celui d'Hervé Poncharal, le Français qui dirige Tech3-- de remporter un Grand-Prix dès sa première saison en catégorie suprême. Les positions en qualification sont les mêmes pour la course sprint samedi et le Grand-Prix dimanche.

"J'essaierai de progresser cet après-midi (samedi) lorsque les conditions de la piste seront meilleures", a espéré Acosta. Le circuit du Motorland Aragon est en effet recouvert d'un nouveau revêtement qui le rend particulièrement glissant.

Du côté des Français, Johann Zarco (Honda-LCR), qui s'était qualifié la veille pour la première fois de la saison pour la Q2, a terminé celle-ci en dixième position alors que Fabio Quartararo (Yamaha), qui lui n'y était pas parvenu, partira pour le sprint et le Grand-Prix en 17e position sur la ligne.