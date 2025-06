MotoGP: Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Aragon

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a dominé de la tête et des épaules le Grand Prix d'Aragon, huitième manche sur 22 de la saison de MotoGP, et confirmé sa supériorité sur le tracé de Motorland, dimanche à Alcaniz.

Le sextuple champion du monde, qui s'élançait en pole position, a survolé la course, qu'il a menée de bout en bout devant son frère cadet Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati).

Pour le plus grand bonheur de ses dizaines de milliers de fans tout de rouge vêtus, le Catalan a ainsi décroché sa 66e victoire dans la catégorie reine, la septième en onze GP sur le circuit aragonais où il est vraiment dans son jardin.

Grâce à ce nouveau succès dominical, le quatrième de la saison, Marc Marquez conforte sa place de leader au championnat du monde et devance désormais son frère et son voisin de garage de respectivement 32 et 93 points.

L'Espagnol Pedro Acosta (KTM) a pris la quatrième place, devant deux autres Ducati, celles de l'Italien Franco Morbidelli (VR46) et du rookie espagnol Fermin Aldeguer (Gresini), qui se sont livrés un superbe duel pour la cinquième position.

L'Espagnol Joan Mir (Honda) a terminé au septième rang, devant l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), qui a effectué une superbe remontée après avoir débuté 20e, alors que l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) et l'Espagnol Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) ont complété le Top 10.

Les deux Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Honda-LCR) ont en revanche chuté, confirmant leurs difficultés sur le tracé aragonais.