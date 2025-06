MotoGP: Marc Marquez survole le sprint du GP d'Aragon

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté sans trembler la course sprint du GP d'Aragon, huitième manche sur 22 de la saison de MotoGP, samedi sur le circuit de Motorland Aragon (5,077 km) à Alcaniz.

Parti en pole position, le sextuple champion du monde motoGP a perdu la tête au premier virage mais n'a pas laissé son frère cadet Alex Marquez (Ducati-Gresini) s'échapper et a finalement repris les commandes à la mi-course pour ne plus les lâcher.

Le rookie Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) complète un podium 100% espagnol et 100% Ducati.

L'Italien Franco Morbidelli (Ducati-VR46) a parachevé la domination du constructeur italien en prenant la quatrième place, devant l'Espagnol Pedro Acosta (KTM) et son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

Marc Marquez, dominateur depuis le début du week-end, a enregistré sa septième victoire en huit sprints cette saison et visera le doublé dimanche sur le tracé aragonais.

Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Honda-LCR) n'ont pas réussi à finir parmi les neuf premiers et à inscrire des points en prenant respectivement les 11e et 16e places.